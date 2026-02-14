Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Вступ України до Євросоюзу є частиною гарантій безпеки – Кос

Єврокомісарка підкреслила, що ідея включення євроінтеграції України до параметрів майбутнього мирного врегулювання відповідає попередній практиці

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції заявила, що членство України в Європейському Союзі традиційно розглядається як елемент безпекових гарантій і може обговорюватися в контексті майбутніх домовленостей про мир.

Коментуючи дискусії про тиск на Київ у переговорах, Кос наголосила, що Україна протягом багатьох років зазнавала тиску з різних боків, однак «демонструвала здатність йому протистояти».

«За підтримки ЄС це триватиме й надалі. Ми стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно, і стільки, скільки знадобиться для її вступу до ЄС», – сказала вона.

Єврокомісарка підкреслила, що ідея включення євроінтеграції України до параметрів майбутнього мирного врегулювання відповідає попередній практиці.

«Членство у ЄС завжди було частиною безпекових гарантій і в минулому для інших країн. Процес вступу приносить користь не лише новим членам, а й державам-членам», – зазначила Кос.

Водночас вона зауважила, що процес приєднання є «дуже вимогливим» і передбачає виконання методології та масштабних реформ. На запитання про можливість вступу України у 2027 році Кос відповіла, що «це залежить від поступу в межах чинних процедур».

«Є технічний процес, який я веду, і є динаміка серед держав-членів. Кожен крок потребує їхнього схвалення», – сказала єврокомісарка.

Кос додала, що остаточні терміни вступу визначатимуться з урахуванням виконання реформ і консенсусу країн ЄС.

Одне з положень 20-пунктної мирної угоди, яка зараз обговорюється між Україною та США і між США та Росією, передбачає членство України в ЄС. За деякими даними, це членство ніби передбачається на 2027 рік.

Однак у ЄС скептичні щодо цієї дати. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наприкінці січня заявила, що не може гарантувати вступ України до Євросоюзу до 2027 року, попри значний прогрес у переговорному процесі. Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає вступ України до ЄС найближчим часом неможливим.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, виступив на конференції з безпеки у Мюнхені. Також у планах Зеленського – зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо, американськими сенаторами, президентом Азербайджану та іншими.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У ній беруть участь низка європейських лідерів, а також президент України Володимир Зеленський з українською делегацією.

