Глава МЗС Португалії не виключив «формального» вступу України до ЄС до 2027 року

Приєднання держави до ЄС – рішення, засноване на заслугах, водночас потрібно враховувати геополітичний вимір, який може сприяти прискоренню переговорів і самому процесу вступу. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода в Мюнхені заявив очільник МЗС Португалії Паулу Ранжел.

«Чи реально це до 2027 року – це вже питання для дискусії, адже існують різні формати приєднання. Можливе повне членство, а можливий і формальний вступ із перехідними періодами для окремих сфер і напрямків», – заявив Ранжел, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про визначення конкретної дати вступу України до ЄС як частину можливої мирної угоди.

Топдипломат зауважив, що це забезпечило би політичні й безпекові переваги євроінтеграції, а також дало би можливість економіці й аграрному сектору адаптуватися до стандартів ЄС, які є «дуже високими».

«Країні, яка зараз перебуває під атаками, очевидно, непросто відповідати їм уже за рік чи два. Але гадаю, можна знайти рішення, яке задовольнить усіх – де буде збережено принцип заслуг і водночас реалізовано політичну цінність інтеграції», – зазначив посадовець.

Щодо прямих контактів Європи з Москвою, дипломат вважає, що її представники «повинні бути за столом переговорів, коли йтиметься про речі, що їх безпосередньо стосуються».

«Настане момент, коли Європа – Європейський Союз разом з іншими країнами – повинна буде втрутитися, щоб як друзі України гарантувати їй безпеку, а також надати кошти й ресурси для відбудови», – зазначив Ранжел.

Водночас дипломат «не сказав би, що прямі контакти Франції чи інших країн з Москвою були б помилкою» на нинішньому етапі.

«Не думаю, що це зашкодить процесу переговорів», –резюмував очільник МЗС Португалії.

Ця заява пролунала тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо завершення війни. Ці перемовини цього року вже відбулися кілька разів. Новий раунд переговорів запланований на 17-18 лютого в Женеві.

Одне з положень 20-пунктної мирної угоди, яка зараз обговорюється між Україною та США і між США та Росією, передбачає членство України в ЄС. За деякими даними, це членство ніби передбачається на 2027 рік.

Однак у ЄС скептичні щодо цієї дати. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос наприкінці січня заявила, що не може гарантувати вступ України до Євросоюзу до 2027 року, попри значний прогрес у переговорному процесі. Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає вступ України до ЄС найближчим часом неможливим.