Дата важлива: чому Зеленський хоче в ЄС уже в 2027 році?

Останнім часом, коли членство України в Європейському Союзі розглядається як одна з ключових гарантій безпеки для України, активізувались дискусії про те, а коли все ж таки Україна може приєднатися до ЄС? І тут прогнози лунають дуже різні: від кінця 2026 року чи 2027 рік до більш реалістичної дати – 2030 рік. Але чому все це має геополітичне значення і чому президент України Володимир Зеленський за «занадто швидке» членство в ЄС? Гарантія безпеки Дата – 2027 рік – з’явилась на тлі переговорів між Україною і США щодо мирної угоди та угоди про гарантії безпеки. Одне з положень 20-пунктної мирної угоди, яка зараз обговорюється між Україною та США і між США та Росією, передбачає членство України в ЄС. За деякими даними, це членство ніби передбачається на 2027 рік.

Ми хочемо 2027 рік, ми говоримо про конкретну дату

Членство в ЄС справді може бути реальною безпековою гарантією, адже в ЄС передбачена взаємодопомога і взаємозахист в разі нападу на одного члена. На тлі неготовності НАТО і Вашингтона прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу членство в ЄС може теж слугувати способом «заякоритися» в ключовому західному клубі. В Україні ж «різко» схопилися за 2027 рік як дату. «Найголовніше – членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 2027 рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова», – заявив президент України Володимир Зеленський нещодавно. За його словами, Україна на технічному рівні буде готова відкрити всі кластери у першому півріччі 2026-го, а у 2027-му – повністю готова до вступу на «технічному рівні». Усього є шість кластерів, в які згруповані три з половиною десятки переговорних глав – від зовнішньої політики і безпеки до верховенства права і сили демократичних інституцій, від конкретності економіки до аграрного сектору і довкілля…

В нещодавньому інтерв’ю Суспільному віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка припустив, що Україна таки може стати членом ЄС до 2027 року, а не 2030 року. «Стадія, в якій ми перебуваємо зараз – це виконання вимог, які до нас висуває Європейський Союз. Ми визначили ці вимоги, маємо чіткі критерії, що в нас ще не дороблено – завершити все займе до двох років роботи Верховної Ради, уряду та всіх залучених інституцій. Тобто це кінець 2027 року», – сказав віцепрем’єр Качка. «Членство-lite» влаштовує не всіх? Припускали, що для пришвидшення процесу євроінтеграції Україні може бути надане «сурогатне членство» на якийсь перехідний період – скажімо, в кілька років. Тобто: що вона формально буде членом ЄС вже невдовзі, але неповноцінним членом без усіх прав, що їх мають інші члени ЄС.

Ми визначили вимоги, критерії, що в нас ще не дороблено. Тобто це кінець 2027 року

Навіть термін вигадали – «членство-lite», «полегшене членство». Про це написала в середині січня газета ділових кіл Financial Times. За словами видання, яке розмовляло з європейськими чиновниками, Україна могла б швидко стати членом ЄС, але, наприклад, без права голосу на самітах та зустрічах міністрів. Так само Україна не мала б повного доступу до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій для фермерів чи внутрішнього фінансування… Все це було б надолужено після якогось перехідного періоду, під час якого формально Україна вважалася б членом ЄС. «Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. Ми не підриваємо розширення, ми розширюємо концепцію розширення», – сказав один з чільних дипломатів ЄС. Газета теж пише, що представники Єврокомісії розуміють, що президент Зеленський «буде в змозі прийняти інші аспекти мирного плану, як-от передача території Росії, якщо він зможе подати членство в ЄС як позитивний результат».

Але водночас така пропозиція викликала спротив у багатьох столицях ЄС, а також в тих країнах-кандидатах, які йдуть до членства в ЄС за повною, а не полегшеною, спрощеною процедурою, яка пропонується Україні. «Ви не можете приймати по заслугах при чітко зафіксованій даті вступу. Спробуйте нав’язати це державам-членам, і вони ніколи цього не приймуть», – сказав інший чиновник ЄС. Побоюються: коли б Єврокомісія сильно наполягала на спрощеному «членстві-litе» для України, це б внесло розкол між Брюсселем та столицями країн ЄС.

Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос заявила 29 січня, що хоче, аби Україна стала членом ЄС у 2027 році, але цьому має передувати велика робота. «Так, це не лише його бажання (президента Зеленського). Це також моє бажання і бажання багатьох держав-членів. Але ми побачимо, коли це стане можливим», – заявила Кос, відповідаючи на запитання, чи розділяє вона бажання Зеленського, щоб Україна стала членом ЄС у 2027 році. А що з Угорщиною? Є ще одна перешкода, про яку варто говорити, говорячи про можливість швидкого вступу України до ЄС. Це – Угорщина. Угорський прем’єр Віктор Орбан та чільні члени його уряду не бачать Україну в ЄС. Наразі не допомагає і те, що Орбан має приязні стосунки з Дональдом Трампом, який підтримує членство України в ЄС.

Днями Орбан взагалі заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати членство України в ЄС «ще 100 років» та не допустить виділення коштів Україні з бюджету Євросоюзу. На це навіть змушений був відреагувати глава МЗС України Андрій Сибіга. Він написав у соцмережі X: «Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи для пересадки. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок у рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років». Але от що важливо в контексті угорського спротиву членству України в ЄС: в Угорщині на початку квітня цього року мають відбутися парламентські вибори. І на них реальні шанси на перемогу має опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра, відповідно до опитувань серед виборців, а «Фідес» Віктора Орбана має нині значне відставання. Якщо справді в Угорщині змінився б уряд, то це мало би серйозний вплив на темпи приєднання України до ЄС. То все ж таки – 2030-й? Проте друзі України в ЄС – а таких значна більшість – все ж радять не гнатися за нереалістичними очікуваннями пришвидшеного членства в 2027 році, а зосередитись ліпше на 2030 році і виконувати вимоги.

Литва прагне, щоби Україна до 2030 року стала членом ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа заявив під час нещодавньої зустрічі з лідерами України та Польщі у Вільнюсі, де вшановувалась річниця Січневого повстання проти Російської імперії 1863 року, що Україна має стати членом ЄС до 2030 року. «Литва прагне, щоби Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. І це було б вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в Україні, але й у всьому регіоні. І це стратегічний інтерес Литви, на якому ми хочемо продовжувати зосереджуватися під час нашого головування в Раді ЄС у 2027 році», – заявив Науседа на спільній пресконференції з лідерами України та Польщі у Вільнюсі. Литва головуватиме в ЄС в першій половині 2027 року – і тоді варто очікувати на серйозний поштовх для українських євроінтеграційних амбіцій. Але треба пам’ятати, що головування тієї чи іншої країни (якщо це не явний «скептик» в українському питанні) не має в підсумку вирішального значення. Так, скажімо, в 2013 році, незважаючи на головування Литви в ЄС, на Вільнюському саміті «Східного партнерства» тодішній президент Віктор Янукович не підписав Угоди про асоціацію Україна-ЄС. А вже після Революції гідності цю угоду новим українським керівництвом було підписано в першій половині 2014 року за головування не такої вже й амбітної в українському питанні Греції. Але якби за головування Литви в 2027 році вдалося отримати запрошення до ЄС чи якийсь етапний поштовх – це мало б історичний і геополітичний сенс, враховуючи давні тісні зв’язки України з Литвою.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив 29 січня, що вважає неможливим якнайшвидший вступ України до ЄС. «Приєднання 1 січня 2027 року виключене. Це неможливо, – сказав Мерц в Берліні. Він пояснив, що кожна країна, яка бажає вступити до ЄС, повинна відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес, як правило, займає кілька років.