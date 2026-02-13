Мерц: «ми готові говорити, але РФ поки що не готова до серйозних переговорів»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів з РФ, але Москва поки що не готова до серйозних переговорів.

За його словами, Росія має визнати, що справді готова говорити про припинення вогню, а потім і про мирний план.

«Був хтось із Євросоюзу, прем’єр-міністр Орбан, який поїхав до Москви самостійно. Це було майже два роки тому. Він не мав мандата, поїхав туди і нічого не досяг, а вже наступного тижня ми побачили найпотужніші атаки на цивільну інфраструктуру, на приватні будинки, на лікарні, які ми коли-небудь бачили до того часу. Якщо є сенс говорити, ми готові говорити. Але, як ви можете бачити з американського боку, Росія поки що не готова до серйозних переговорів», – заявив він.

Мерц вважає, що війна завершиться лише тоді, коли Росія буде щонайменше економічно, а можливо й військово, виснажена. За його словами, «Ми наближаємося до цього моменту, але ми ще не там».



«Ця війна триває вже довше, ніж Друга світова війна. Це жахливо. Росія має у своїх руках можливість її зупинити. Але й ми маємо це у своїх руках – це Америка, Європа й Україна разом – довести її до цього моменту, щоб її зупинити. І ми повинні зробити все можливе в наших силах, щоб це сталося – військово, економічно, політично, дипломатично, будь-якими засобами», – додав канцлер Німеччини.

У грудні минулого року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям доведеться знову розпочати прямі переговори з Путіним, якщо останні зусилля США щодо посередництва в укладенні мирної угоди з Україною проваляться.

За даними агенції Reuters, минулого тижня дипломатичний радник Макрона перебував у Москві, де провів переговори з Юрієм Ушаковим, помічником президента Росії Володимира Путіна. За даними агенції, метою зустрічі був діалог з ключових питань, передусім щодо України.

В інтерв’ю виданню Süddeutsche Zeitung Макрон заявив, що звернувся до кількох європейських лідерів із пропозицією долучитися до спроб налагодити прямі контакти з російською стороною. Він пояснив, що прагнення до відновлення прямого діалогу з Росією пов’язане з новою фазою війни в Україні, у межах якої сторони розпочали мирні переговори.

Європейські лідери, які побоюються військових амбіцій Путіна, обурені тим, що їх виключили з мирних переговорів, що їх очолює адміністрація президента США Дональда Трампа.

У грудні минулого року аналітики Інституту вивчення війни заявили, що президент Росії Володимир Путін публічно та прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні – тим самим цілям, заради яких Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році.

В ISW нагадують, що Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США та Україною мирні плани, намагаючись перекласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Україну.