«Найяскравішою частиною була єдність навколо України» – Гераскевич на Мюнхенській конференції

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відвідав Український ланч на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого як спеціальний гість, повідомляє кореспондент.

Гераскевич виступив із короткою промовою, в якій подякував за підтримку.





«Думаю, в ці божевільні часи, в тому, з чим я мав справу останніми днями, найяскравішою частиною було об’єднання навколо України, і я сподіваюся, що ми зможемо зберегти це якомога довше: єдність навколо України та пам’яті людей, які пожертвували життями. Завдяки цій жертві ми можемо бути сьогодні на Олімпійських іграх як команда України, і я дуже вдячний за це», – сказав він.

Гераскевич також згадав, що підтримку «шолому пам’яті» висловили родини загиблих спортсменів, які на ньому зображені.

Напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив заяву спортсмена-скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону та Міжнародного олімпійського комітету.

12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

Гераскевич вважає, що, виступаючи в «шоломі пам’яті», він не порушував ніяких правил, і його дискваліфікація є незаконною.