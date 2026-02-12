МОК «заборонив власну репутацію»: Київ розкритикував дискваліфікацію Гераскевича

Український уряд відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити скелетоністу Владиславу Гераскевичу участь у змаганнях у Мілані 12 лютого.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що це рішення «виглядає як помилка, яку не наважились виправити».

«Будемо виправляти цю помилку у правовому полі. Владиславе, ти вчинив гідно! Ця історія точно матиме продовження», – додав Бідний.





Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що бажання Гераскевича вшанувати загиблих українських спортсменів не суперечило правилам участі:

«МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби. Він лише хотів вшанувати спортсменів, убитих під час війни. У цьому немає нічого, що суперечило б правилам чи етиці».

Натомість, додав міністр, комітет вдавався до залякувань, виявляв неповагу та «навіть повчав нашого спортсмена та інших українців, як їм слід мовчати про «один із 130 конфліктів у світі».

Голова МЗС нагадав, що комітет не спромігся протистояти Росії, яка почала три військових вторгнення під час Олімпійських ігор протягом останніх 30 років.

«Саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв. Жоден із них не є «нейтральним». Якщо Олімпійське кредо каже, що «найважливіше в Олімпійських іграх – не перемога, а участь», то Міжнародний олімпійський комітет повністю зрадив його, не дозволивши Владиславу Гераскевичу взяти участь, і зрадив 650 українських спортсменів і тренерів, убитих Росією», – заявив Сибіга.





Раніше 12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зивомих Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів.

Згодом у МОЗ заявили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином. Водночас комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.



Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє можливість дискваліфікації, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.



