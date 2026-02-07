В Італії стартували зимові Олімпійські ігри-2026

В Італії ввечері 6 лютого відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. Змагання триватимуть до 22 лютого і проходитимуть у двох містах: Мілані й Кортіні-д’Ампеццо.

Церемонія відкриття відбулася на міланському стадіоні «Сан-Сіро» і, за очікуваннями, мала зібрати понад 70 тисяч глядачів, а також світових зірок.

В Іграх візьмуть участь близько трьох тисяч спортсменів майже зі 100 країн. Буде розіграно 116 комплектів нагород у восьми видах спорту і 16 дисциплінах.

Від України на змагання поїхали 46 атлетів й атлеток, які виступатимуть в 11 видах спорту.

Російські спортсмени, допущені до участі у нейтральному статусі, у церемонії відкриття участі не брали. Загалом у змаганнях в Італії заявлено 13 індивідуальних російських атлетів. Всі вони через війну Росії проти України виступлять у нейтральному статусі – без прапора і без гімну. У командних змаганнях росіяни брати участь не зможуть.

У день відкриття зимових Олімпійських ігор міністр молоді й спорту Матвій Бідний і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликали міжнародні спортивні організації зберігати чинні обмеження щодо участі спортсменів із Росії й Білорусі у міжнародних змаганнях.

«Росія – головний порушник міжнародного спорту й Олімпійської хартії. За останні два десятиліття вона тричі розпочинала вторгнення під час Олімпійського перемир’я і реалізувала безпрецедентну державну допінгову програму. Ми виступаємо за цілісність і нейтральність міжнародного спорту, вільного від державної пропаганди і зловживань – саме тому Росія й Білорусь мають залишатися поза міжнародним спортом», – зазначили міністри.

Вони наголосили, що, зокрема, на зимовій Олімпіаді в Пекіні 2022 року, 28 із 32 медалей Росії вибороли спортсмени, які водночас були чинними військовослужбовцями російської армії.

Крім того, міністри нагадали, що внаслідок російської агресії загинули понад 650 українських спортсменів і тренерів, зруйновані понад 800 спортивних об’єктів, зокрема 20 олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських тренувальних центрів.

Вперше в історії Ігор запалені дві олімпійські чаші одночасно – у Мілані на Арці миру і в Кортіні д’Ампеццо на П’яцца Дібона.