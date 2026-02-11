Рада закликає МОК дозволити спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам’ять жертв агресії РФ

Верховна Рада закликає Міжнародний олімпійський комітет дозволити всім українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам’ять жертв збройної агресії Росії проти України.

«За» проєкт постанови проголосували 268 депутатів.

Парламентарі закликають МОК дозволити всім українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам’ять жертв російської агресії, а також скасувати рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань.

Верховна Рада повною мірою підтримує дії Владислава Гераскевича як прояв поваги до пам’яті не лише українських спортсменів, а й усіх громадян України, які стали жертвами збройної агресії Росії, та вважає рішення МОК несправедливим і таким, що фактично є свідченням підтримки агресора.

Депутати також не підтримують тезу щодо політичного забарвлення питання використання зображень портретів загиблих українських спортсменів на шоломі, тоді як державі-агресору РФ та її сателіту – Білорусі поступово надають доступ до все більшої кількості спортивних змагань.

Читайте також: Спортсмени відкривають світу очі на те, що робить Росія в Україні. Інтерв'ю із міністром спорту Матвієм Бідним

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів. Водночас спортсмен вказав на те, що італійський сноубордист перед тим виступав у шоломі, на якому, поміж інших, був зображений прапор Росії.

Згодом у МОЗ повідомили про отримання запиту від української сторони на дозвіл Гераскевичу носити на змаганнях шолом із портретами загиблих через російську агресію атлетів. Як заявив директор пресслужби МОК Марк Адамс, комітет «цілком розуміє» бажання українських спортсменів вшанувати загиблих друзів і колег. Але, за його словами критично важливо, щоб в усіх спортсменів були «рівні права і щоб Ігри були відмежовані не лише від політичного чи релігійного, але будь-якого втручання». У МОК зазначили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином, але комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.



