МОК заборонив українському скелетоністу Гераскевичу виступати в шоломі з фото загиблих спортсменів

Скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів. Про це Гераскевич розповів у своїх соцмережах увечері 9 лютого.

«Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти», – прокоментував він.

Гераскевич уточнив, що про «критичну заборону» носити цей шолом на офіційних тренуваннях і змаганнях йому повідомив представник МОК Тошіо Цурунаґа. Водночас він вказав на те, що італійський сноубордист перед тим виступав у шоломі, на якому, поміж інших, був зображений прапор Росії.





«Ми готуємо офіційний запит до МОК і будемо боротися за право змагатися саме в цьому шоломі», – додав Гераскевич.

Міжнародний олімпійський комітет наразі не коментував ситуацію публічно.

Напередодні президент Володимир Зеленський підтримав рішення Гераскевича вшанувати атлетів, вбитих у ході російської агресії:

«На його шоломі – портрети наших атлетів, яких убила Росія. Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя».

Президент висловив думку, що правда про наслідки агресії РФ «не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях».

Гераскевич і на Олімпійських іграх 2022 року. Тоді після виступу 11 лютого, незадовго до початку повномасштабної агресії Росії, він розгорнув перед камерами плакат «No war in Ukraine». Після 24 лютого він виступав на бойкот російських та білоруських спортсменів на всіх міжнародних змаганнях.



