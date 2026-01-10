«Поступовий рух у бік зняття спортивних санкцій»: Бідний про рішення МОК щодо спортсменів РФ і Білорусі

Рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам юнацьких вікових категорій виступати під власним прапором на міжнародних змаганнях є поступовим рухом у бік зняття спортивних санкцій. Таку думку висловив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, такі рішення МОК українська сторона сприймає негативно.

«На мою думку, це пошук Міжнародним олімпійським комітетом якихось шляхів, яким чином поступово створити ілюзію «нормальності», що: «Давайте з цим закінчувати», – неодноразово чув цю фразу. «Давайте з цим закінчувати, пора вже переходити до нормальних змагань, щоб усі думали тільки про спорт», – поділився міністр.

На запитання про межу компромісу для України Бідний зазначив, що вона «там, де починається російська пропаганда». Водночас, він пояснив, чому Україна не може бойкотувати змагання.

«Якщо сьогодні відмовитись від участі, так званий бойкот, у цьому був би сенс, якби хтось інший із країн готовий був би доєднатися до цього бойкоту. Сьогодні ми розуміємо після чотирьох років, що, на жаль, жодна інша країна не готова відкликати своїх атлетів і позбавити їх права виступати, фактично – спортивного майбутнього», – розповів міністр.

Також, як зазначив Бідний, бойкот тягне за собою «наслідки й санкції з боку міжнародних спортивних організацій» і є ризик опинитися в такій ситуації, як і Росія сьогодні.

«Можуть позбавити прапора країну, яка бойкотує змагання, в принципі. Тобто ми можемо на міжнародній спортивній арені опинитися у такому самому становищі, як зараз росіяни: без прапора й без гімну. І, в принципі, якщо так будемо вчиняти, ми лишимось самотні і горді, самі вдома. Про нас дуже швидко всі забудуть, але ми дозволимо росіянам під власним прапором розповідати про «русский мир» на цих міжнародних спортивних аренах. Тому українські атлети мають бути там присутні», – пояснив ситуацію урядовець.

Водночас на запитання, чи братиме Україна участь у юнацьких Олімпійських іграх цього року в Дакарі, де росіяни і білоруси зможуть виступати під своїм прапором, Бідний відповів, що «про це говорити ще зарано».

«Ми подивимось. Сьогодні ми дуже уважно ставимось до тих змагань, до тих стартів, де можуть бути присутні росіяни й білоруси під прапорами, тому що це питання безпеки наших атлетів. Кожного разу, коли росіянам вдається сфотографувати щось, що вони можуть потрактувати як замирення, акт – не те що дружнього, а хоча б нейтрального ставлення – вони одразу починають це використовувати з метою своєї пропаганди. Але на найважливіші міжнародні спортивні змагання, на старти, пов’язані з відбором до чемпіонатів світу, Європи, Олімпійських ігор, ми готові сьогодні обережно відряджати наші команди», – резюмував міністр молоді та спорту.

У грудні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань на юнацькому рівні. Відтепер, на думку керівного органу олімпійського спорту, юні спортсмени з Росії та Білорусі більше не мають бути обмежені в доступі до міжнародних змагань, як індивідуальних, так і командних.