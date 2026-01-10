Через агресію РФ понад 800 спортивних об’єктів було зруйновано повністю або частково – міністр Бідний

Понад 800 спортивних об’єктів в Україні було зруйновано повністю або частково за час повномасштабної війни РФ проти України. Такі дані в інтерв'ю Радіо Свобода озвучив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

«Спортивна інфраструктура – це наш біль сьогодні, який ми, на жаль, фактично не можемо нічим покращити, тому що ворог і далі активно руйнує нашу спортивну інфраструктуру», – зазначив міністр.

За словами Бідного, ставити питання про будівництво об’єктів спортивної інфраструктури сьогодні треба, але це не мають бути великі спортивні споруди – палаци спорту, стадіони для проведення міжнародних змагань.

«Це мають бути базові об’єкти інфраструктури. Ми бачимо, що подекуди в громадах усе ж таки починає будуватися така базова інфраструктура. Ми сьогодні працюємо над модельним проєктом, щоб можна було максимально недорогу і з оптимальною комбінацією ціни та якості поставити споруду, яка дозволить весь рік займатися спортом дітям, ветеранам. Але дійсно сьогодні ставити питання про те, що має будуватися інфраструктура, коли в нас мільйони людей із тимчасово окупованих територій не мають власного житла, коли постійно відбуваються обстріли і кожен такий об’єкт може бути зруйнований, а туди можуть бути інвестовані мільйони, – і він протягом кількох хвилин буде повністю зруйнований…Можливо, це сьогодні дійсно не на часі», – пояснив міністр.

Бідний також додав, що державні кошти на нові об’єкти наразі не виділяються: капітальні видатки на будівництво та відновлення спортивної інфраструктури переорієнтовані на інші пріоритетні для держави напрямки.

«Ми вже працюємо, намагаємося залучити міжнародний капітал, але розуміємо, що пріоритети сьогодні в держави інші. (Об'єкти – ред.), які зруйновані, не відновлюються, які пошкоджено – відновлюються. Зазвичай тут ми знаходимо обмежені кошти. Іноді, знову ж таки, ми допомагаємо знайти донорів, які вкладають кошти і відновлюють спортивні споруди», – зазначив Бідний.

У грудні 2025 року у Черкасах через російський обстріл постраждав легкоатлетичний манеж, де готували спортсменів до міжнародних змагань.



