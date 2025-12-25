Доступність посилання

«Почали впізнавати на вулиці». Як український сумоїст підкорив Японію і отримав Кубок Імператора

Вручення Кубку Імператора Данилу Явгусишину
Вручення Кубку Імператора Данилу Явгусишину

Коротко

  • Український сумоїст Данило Явгусишин став першим українцем і першим європейцем за майже 8 років, хто виграв престижний турнір Kyushu Basho в Японії.
  • Після переїзду до Японії у 2022 році він пройшов шлях до здобуття рангу озекі – другого за значенням у світовому сумо.
  • Наступна мета спортсмена – отримати найвищий ранг йокодзуни, що в історії сумо здобули лише 75 борців.

«Ти постійно в цьому змагальному режимі – один поєдинок у день. Турнір триває 15 днів. Було багато сильних суперників. А коли виграв, я був щасливий», – розповідає Данило Явгусишин.

Від першого тренування у Вінниці до Кубку Імператора у Японії минуло понад 14 років. Після початку повномасштабної війни Данило переїхав у країну вранішнього сонця. Каже: шукав спортивні клуби, щоб виступати як професійний борець, але йому відмовляли: у багатьох закладах вже були іноземці, а деякі беруть лише місцевих атлетів.

Одного разу нинішній тренер помітив Данила на тренуванні й запросив до свого клубу. Разом вони пройшли через 15 турнірів, і під час останнього змагання сумоїст здобув перемогу на престижному японському турнірі.

Так Данило став першим європейцем за майже вісім років і першим українцем, який тріумфував на цих змаганнях. Нині спортсмен має ранг озекі – другий за значенням у світовому сумо. Про навчання японської, участь у турнірах та традиції сумоїстів він розповів проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

«Чекав свого шансу»

«Спочатку в шість років я почав займатися дзюдо. Після тренувань мама приходила за мною. Одного разу трішки запізнилася – і почалося тренування з сумо. Я сидів, дивився. Мені сподобалося, було цікаво. Коли мама прийшла, я сказав, що теж хочу спробувати займатися сумо».

Данило Явгусишин
Данило Явгусишин

Саме так, каже Данило Явгусишин, почалося його захоплення сумо. Стати професійним спортсменом у цьому виді спорту від мріяв ще з підліткового віку.

Тренувався Данило у Вінниці, їзди на чемпіонати області, України та міжнародні змагання, здобуваючи призові місця.

У квітні 2022 року, після початку повномасштабної війни, Данило переїхав до Японії. Туди його запросив товариш, з яким вони познайомилися шість років тому на чемпіонаті в Японії. Разом вони жили й тренувалися. Хлопець також почав вивчати японську – до того часу ніколи не спілкувався нею.

Змагання із сумо, у яких брав учали участь двоє українців
Змагання із сумо, у яких брав учали участь двоє українців
Доволі важко знайти місце в професійному клубі

«Я ходив у мовну школу, але найбільше мені допомогло те, що я постійно серед японців. Я жив з ними, ходив на тренування – і всі спілкувалися лише японською. Так і вивчив.

Я не навчався в університеті, але постійно там тренувався і чекав свого шансу потрапити в професійне сумо. Пробував шукати місце в японських клубах, але тут є правило: тільки один іноземець може бути в одному клубі. Доволі важко знайти місце, бо тут багато борців з Монголії, Казахстану. Є й клуби, які взагалі не беруть іноземців».

Школа, у якій тренується Данило
Школа, у якій тренується Данило

Окрім занять в університеті, Данило разом із товаришем тренувався у старшій школі. І саме тренер цієї школи зателефонував нинішньому наставнику хлопця, аби той приїхав і подивився на атлета. Так, розповідає він, і розпочалася їхня співпраця.

«Мій клуб (школа сумо Аджіґава-бея – ред.) тільки відкрився, і в ньому ще не було жодного іноземця – просто пощастило».

Тренування і традиції сумоїстів

Щоранку Данило прокидається о сьомій: робить розтяжку, замотує тейпи і вже за годину – на тренуванні.

Данило під час поєдинку
Данило під час поєдинку

«Тренування триває приблизно дві з половиною – три години. Після цього ми купаємося, їмо й маємо вільний час. Хтось відпочиває або йде на масаж, а я зазвичай роблю додаткове тренування в тренажерному залі з тренером. Ввечері вечеря. Розпорядок зазвичай незмінний у тренувальні дні.

Також це залежить від твого рангу. Якщо низький ранг, то повинен прибирати, готувати їжу, прати. Якщо піднімаєшся у другий або перший дивізіон, то після тренування ти вже вільний і можеш займатися своїми справами».

Атлет розповідає, що сумо у японців – це не просто спорт, а спосіб життя й культура, тісно пов’язані зі звичаями та синтоїзмом – релігія, яка базується на вірі в духів природи, предків.

Український сумоїст перед поєдинком
Український сумоїст перед поєдинком
Коли посипають сіллю - це віра в те, що ритуал відганяє злих духів із рингу

«Коли ти виходиш на дохйо (коло діаметром 4,55 метра, у якому відбуваються поєдинки – ред.), його посипають сіллю. Це віра в те, що ритуал відганяє злих духів із рингу. Шико – це спеціальний танець, який спортсмени виконують, щоб показати свою силу. Потім вони показують долоні – як знак того, що прийшли без зброї. Це не робиться просто так чи для видовища: усе це має дуже давню історію».

Символічним є й його борцівське ім’я – Арата Аонішікі.

«Моє ім’я складається з трьох ієрогліфів. Перший ієрогліф – той, який мають усі борці моєї школи. В мого тренера був також цей ієрогліф спочатку імені. Другий ієрогліф означає «ао» – синій, блакитний. У мене очі блакитні і на прапорі України теж є синій колір. Тому ми з тренером вирішили використати цей ієрогліф. І останній ієрогліф «нішікі». Я його також отримав від тренера свого, коли він ще виступав. Загалом у мене два ієрогліфи від мого тренера».

Данило з тренером
Данило з тренером

«Спершу я не був лідером»

За понад три роки життя у Японії спортсмен взяв участь у 14 професійних турнірах.

23 листопада, у 15-му турнірі одного з прейпрестижніших змагань – Kyushu Basho – українець здобув перемогу над суперником із Монголії із вищим ранком – йокодзуною. Відтак отримав Кубок Імператора.

Змагання із сумо
Змагання із сумо
Я не думав, що зможу виграти. Було багато сильних суперників

«Тренувався як завжди. Турнір триває 15 днів. Це не так, як в аматорському спорті, що один день, два дні і все закінчується. Два тижні ти постійно в цьому змагальному режимі, один поєдинок в день. Ти морально втомлюєшся і також тіло виснажується.

Було багато сильних суперників. Я не думав, що зможу виграти в цьому турнірі. Спершу я не був лідером турніру. Наприкінці мені вдалося трошки вибитися в лідери. А коли виграв, то відчув справжню радістю. Я був щасливий».

Перемігши Kyushu Basho, Данило встановив одразу декілька рекордів. Він став першим європейцем за майже вісім років і першим українцем, якому вдалося тріумфувати на цих змаганнях. Також він посів місце друге місце після японця Мікея Катеруфуджі, який здобув перемогу на змагання після десяти турнірів.

Поєдинок, після якого Данило отримав Кубок Імператора
Поєдинок, після якого Данило отримав Кубок Імператора

26 листопада 2025-го Японська асоціація сумо підвищила Аонішікі до другого найпрестижнішого рангу світового сумо – озекі. За японською традицією під час церемонії спортсмену вручили рибу тай (морського ляща), що символізує успіх борців.

За словами Данила, виший ранг надає вищу зарплатню, перельоти в першому класі та більше помічників.

Сумоїст з тренером під час церемонії
Сумоїст з тренером під час церемонії

Данило розповідає, що в Японії його перемогу сприйняли дуже позитивно. Наступна його ціль – отримати ранг йокодзуни, ще вищий за озекі.

Іноземці у сумо вже не дивують

«У сумо зазвичай немає різниці, з якої ти країни. Проте тут багато сильних монгольських борців, які вигравали кубки, ставали йокодзунами. Тому іноземці у сумо вже не дивують. Мене почали впізнавати на вулиці, дуже багато людей просять сфотографуватися або автограф.

Наступного року хотів би виграти два турніри підряд і отримати звання йокодзуни. Але це доволі важко. Історії сумо вже понад півтори тисячі років, а йокодзун всього 75, озакі – близько 270 людей».

Данило біля одного з українських закладів у Японії
Данило біля одного з українських закладів у Японії

Данило Явгусишин – не єдиний українець, який уже відзначився в японському сумо. У 2023 році до дивізіону потрапив мелітополець Сергій Соколовський (Шіші Масару – борцівське ім’я).

У 2025-му Данило та Сергій вперше в історії України зійшлися у поєдинку такого високого рівня, повідомляла Українська федерація сумо.

Загалом Японія роками мала імідж закритої для біженців країни. Станом на грудень 2023-го, за даними імміграційного агентства держави, за останні 40 років притулок отримали 915 осіб із понад 87 тисяч заявок. Це – трохи більше 1%. Після початку повномашстабної війни Росії в Україні країна вранішнього сонця надала прихисток понад 2,5 тисячі українцям. А це – майже втричі більше, ніж кількість мігрантів із усіх інших країн разом узятих за останні десятки років.

  • Зображення 16x9

    Мар’яна Сич

    Журналістка проєкту Радіо Свобода «Ти як?» – про біженців та внутрішніх переселенців. До цього працювала журналісткою-розслідувачкою, співпрацювала з командами Bihus.Info та «Суспільне Львів». Навчалася на факультеті журналістики ЛНУ імені Івана Франка.

