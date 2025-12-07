Наймолодша дослідниця в Уельсі: 16-річна українка досліджує елементи сонячних панелей для космічних місій

«Я сиділа за одним столом із тими, хто робить серйозні дослідження: професорами, лекторами. Ідея була створити симуляцію, яка дозволить зрозуміти, за яких умов напівпровідник буде в космосі, який матеріал можна використати для цієї космічної місії», – розповідає 16-річна Катерина Хомініч.

Вона стала наймолодшою дослідницею в лабораторії університету Свонсі – саме в Уельс переїхала її родина після початку повномасштабної війни. Двічі відвідавши «дні відкритих дверей» в університеті, Катерина захотіла спробувати себе в лабораторії і потрапила на тижневу практику. А далі почалося стажування. Школярка працювала з провідними уельськими дослідниками, тестувала фотовольтаїчні напівпровідники сонячних панелей. Дівчина сподівається, що спільні напрацювання скоро зможуть випробувати в космосі.

Про наукові здобутки та перемогу в олімпіаді фізики у Сполученому Королівстві Катерина розповіла проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

«Ти бачиш, як це – бути фізиком»

Початок великої війни Катерина Хомініч зустріла в Києві. Того ж дня її родина евакуювалася. П’ять місяців дівчина з мамою та бабусею жила у Будапешті, звідки подали документи на тимчасовий захист у Великій Британії.

У 2022-му Катерина з рідними переїхала до Уельсу. Спершу їх поселили в готель, де вони прожили десять місяців. Потім почали орендувати квартиру – держава допомагає з оплатою, оскільки не змогла надати соціальне житло.

Після переїзду дівчина почала навчатися в державній британській школі. Нині вона – учениця 12-го класу, передостаннього перед вступом до університету.

Катерина каже: з дитинства мріяла пов’язати життя з наукою. І близько двох років тому вона надала перевагу фізиці.

Я побачила, наскільки це розвинуто у Великій Британії

«Я побачила, наскільки це розвинуто у Великій Британії. Певна частина шкільної програми, наприклад, механіка, мене не дуже цікавить. Проте коли я почала більше читати про квантову фізику, зрозуміла: це саме те, що мені цікаво.

Я сходила на «день відкритих дверей» в університет – й зрозуміла, що хоч він не входить до Russell Group Об’єднання 24 престижних університетів у Великій Британії, він має дуже розвинену лабораторію. Я поспілкувалася з людьми, побачила, що вони роблять як дослідники тут, і мені це сподобалося».

Саме під час відвідин лабораторії CISM у Свонсі дівчина вирішила, що хоче більше дізнатися про дослідження, які там проводять. Тож вона пішла вдруге на «день відкритих дверей».

«Я читала, що в США багато студентів могли отримати досвід у лабораторіях. Вони просто пишуть листи, чи їх візьмуть. Тож я запитала в декількох людей, які працюють в університеті, в департаменті, і мене запросили на work experience (практику – ред.). Тиждень ти ходиш туди, вони показують, чим займаються, і ти бачиш, як це – бути фізиком».

Під час останнього візиту Катерина поцікавилася, чи можуть дослідники взяти на стажування школярку. Вона знала, що такий досвід доступний студентам-третьокурсникам. Представники навчального закладу підтримали пропозицію 16-річної дівчини – і вона стала наймолодшою дослідницею в лабораторії.

Це був чудовий досвід, щоб зрозуміти, як це – бути дослідником

«Мені дали місце, столик, ноутбук, монітор і завдання. Щоранку я приходила, читала наукові документи, програмувала, думала, які можуть бути проблеми з симуляцією або як їх вирішити. Кожні два тижні була загальна зустріч з усіма дослідниками – і я сиділа за одним столом із тими, хто робить серйозні дослідження: професорами, лекторами. Слухала, які в них є проблеми, що вони роблять, щоб це вирішити. Вони дивилися, що я зробила. Це був чудовий досвід, щоб зрозуміти, як це – бути дослідником».

Стажування тривало місяць. Українка досліджувала напівпровідники сонячних панелей, які накопичують енергію Сонця, для того, щоб їх можна було використовувати в космосі. Каже: її напрацювання взяли як базу й нині науковці продовжують роботу. А вона заходить у лабораторію та долучається до обговорення результатів.

«Мій фокус був саме на фотовольтаїчних провідниках, які в сонячних панелях. Головна проблема – в тому, що вони не дуже добре працюють в космосі: можуть бути або надто холодні, або надто гарячі.

Ідеєю людей в моїй лабораторії було створити симуляцію, яка дозволить зрозуміти, за яких умов цей напівпровідник буде в космосі: яка температура цього напівпровідника буде, через скільки часу, коли він досягне стану рівноваги, який матеріал можна використати для цієї певної космічної місії».

Катерина сподівається, що спільні напрацювання скоро зможуть надіслати до NASA для тестування в космосі.

Це дає мені мотивацію далі продовжувати

«Враховуючи те, що я працювала з людьми, які вже мають декілька дипломів і справді знаються на цьому, тож у мене був страх, що я їх підведу. Проте в кінці я залишила їх враженими, приємно враженими. І це дає мені таку мотивацію далі продовжувати це вивчати: якщо в мене вийшло тут, то в мене точно вийде й надалі».

«Зробити науку доступною»

Стажування в лабораторії університету у Свонсі – не єдине досягнення українки у Великій Британії. Цьогоріч вона отримала золото за участь у британській олімпіаді з обчислювальної фізики – Computational Physics Challenge.

«Це таке поєднання фізики і програмування. Тобі дають завдання і треба зрозуміти, як створити симуляцію. Цьогорічна тема була «Оптика», тож треба було будувати різні симуляції, як, наприклад, світло буде поводити себе, якщо воно проходить крізь призму, крізь різні матеріали. Потрібно було зробити відео про свою програму й надіслати – саме за цим відео оцінювали роботу».

Також школярка стала першою представницею своєї британської школи, хто отримав стипендію Arkwright Engineering Scholarships від організації STEM – одна з найпрестижніших програм у Великій Британії.

За словами дівчини, переможці отримують спонсора – благодійний фонд або інженерну компанію, які організовують для них заходи, дають кошти на персональні проєкти. Свою нагороду, каже Катерина, планує витратити на поїздки на заходи імені Річарда Аркрайта – англійського підприємця, який отримав патент на прядильну машину з приводом від водяного колеса і впровадив її у виробництво.

Окрім школи та наукової роботи, Катерина з мамою беруть участь у заходах волонтерської організації Voice of Ukraine Wales, яка проводить культурні події, мітинги на підтримку України та збирає кошти для медиків.

Школярка каже: з дитинства мріяла навчатися в Кембриджі. Нині це для неї радше мета, а на першому місці – завершення війни в Україні.

Має бути справедливий кінець

«Має бути справедливий кінець, просто закінчити війну – несправедливо. А далі вже йдуть цілі: Кембридж, навчання фізиці, дослідження в галузі фізики частинок. Мене цікавить її поєднання з квантовими обчисленнями.

Надихають піонери саме теоретичної фізики – Фейнман, Дірак, Оппенгеймер, Марія Кюрі. Наприклад, Фейнман зробив не лише визначний внесок у науку, а поширював її, робив науку доступною. І це є дуже важливо для мене».

За даними УВКБ ООН, станом на кінець червня 2025 року прихисток у Сполученому Королівстві знайшли понад 263 тисячі воєнних мігрантів з України.

За інформацією видання The Guardian, у Великій Британії нині близько 27 тисяч дітей-біженців з України та близько семи тисяч дітей діаспори.