«Співати мають всі». У фінській школі дівчинку з українським корінням змусили виконувати російську «Калинку»

«Хто не буде співати – отримає погану оцінку. Тобто її поставили перед фактом, мою доньку, що зараз ми будемо співати «Калинку». Це була не просто пісня – це був весь урок, де вони знайомилися з російською культурою», – розповідає Ірина Горкун-Сілен.

Про інцидент на уроці музики в школі в місті Еспоо Ірині розповіла її 11-річна донька Ніколь. За її словами, попри відомову дитини співати російську пісню через українське коріння, вчителька наполягала, що її мають виконувати всі, бо «це не про війну». Ірина ініціювала зустріч із керівництвом школи. Там їй пояснили, що вчителька нібито не встигла поговорити з Ніколь про завдання перед уроком, не відреагувала на слова дівчинки, бо не хотіла травмувати дитину російського походження, та що «Калинку» співали всі в дитинстві.

Про те, чому Ірина вирішила публічно розповісти цю історію і як на інцидент відреагувала Фінська національна рада освіти, розповідає проєкт Радіо Свобода «Ти як?».

«Поставили перед фактом»

Ірина Горкун-Сілен живе у Фінляндії уже понад десять років. Українка переїхала туди до чоловіка – фіна. У подружжя – двоє дітей.

Ірина – професійна музикантка. Вона бере участь як флейтистка у різних проєктах і працює культурною координаторкою в «Товаристві українців у Фінляндії». Організовує заходи, благодійні концерти, на яких збирають кошти на допомогу Україні.

«Ми збираємо гроші з квитків, купуємо інструменти, бувають благодійні концерти на гуманітарну чи медичну допомогу. Я завжди за те, щоб, наприклад, фінські музиканти, які долучені до концертів, грали українську музику – і навпаки. Такий культурний обмін ми пропонуємо і запроваджуємо».

У вересні Ірина була в Україні, куди повезла чергову допомогу. Після повернення її 11-річна донька розповіла про інцидент на уроці музики у школі: на одному із занять діти співали російську пісню « Калинку Російська пісня, яка стала відомою, зокрема, у виконанні хору Червоної армії. Хор, який виступав по всьому світу, був головним національним символом колишнього Радянського Союзу, а також сучасної Росії» у транслітерації.

Моя дитина одразу встала і каже: «Ви знаєте, я – українка»

«Коли Ніколь прийшла на заняття, вона почула фразу ще до того, як сказали, що вони будуть робити: «Хто не буде співати – отримає погані оцінки». Тобто її поставили перед фактом, мою доньку, що зараз ми будемо співати «Калинку».

Моя дитина одразу встала і каже: «Ви знаєте, я – українка, що моя мама не хоче, щоб я говорила російською і співала, тому я не хочу це співати». І вже після того, як моя дитина встала, їй вчителька каже: «Співати мають всі. Окей, війна, але ми тут про війну не говоримо». Це була не просто пісня, весь урок вони знайомилися з російською культурою».

За словами дітей, каже Ірина, вчителька бачила, що Ніколь почувається некомфортно під час виконання, але на це не реагувала. Згодом українці в школі повідомили, що вчителька начебто хотіла поговорити з п’ятикласницею про заняття, але не встигла, бо та була на шкільній зустрічі.

«Просто впихують російську культуру»

Саме Ірина ініціювала зустріч із керівництвом закладу, щоб обговорити ситуацію. На ній були присутні вона з чоловіком, очільниця школи та координаторка.

Її примусили і потім ще звинуватили, що вона не так зрозуміла

«Від директорки я почула одразу, як увійшла в кімнату, що вони планували робити таке ж заняття з української культури і пісні. Але незрозуміло, чи це було тільки на тлі того, що сталося. Як пояснення сказали такий факт, що воно (заняття – ред.) вже було готове, не треба було там багато думати, готуватися. А українські пісні ще ж треба шукати, вони ще не підготувалися. Це каже трошечки про якість і глибину цього всього.

Її примусили і потім ще звинуватили, що вона не так зрозуміла. Це настільки дико. І те, що це трапилося у фінській школі, де фінська вчителька, фінські діти. Але в класі у моєї доньки є ще дівчинка з російським походженням. Ця вчителька пояснила небажання додатково щось пояснювати, бо вона не хотіла травмувати ту іншу дівчинку. Вона зробила свій вибір на сторону цієї дівчинки».

П’ятикласниця Ніколь, хоч і живе серед фінів, розмовляє шведською. В Україну вона їздила ще до початку повномасштабної війни і давно просила маму про чергову поїздку.

«Я намагаюся усіма силами підтримати цю частинку, де вона розмовляла українською, щоб розвивалася, читала українською. А тут їй просто впихують ось цю російську культуру. І де? В школі. Для мене це таке місце безпечне, скажімо так, і це було неприйнятно.

Це заняття в загальноосвітній школі, не музичній. Рішення представити дітям культуру Росії зараз, під час повномасштабної війни в Україні, це, можливо, не зумисно, але це значить, що вона (вчителька – ред.) не увімкнула свою свідомість, вона не подумала про наслідки».

Ірина каже, що під час зустрічі директорка школи визнала: інцидент став приводом замислитися над тим, як поводитися у подібних ситуаціях, і пообіцяла звернутися до Міністерства, оскільки школи не отримали жодних інструкцій щодо роботи з біженцями з України.

Директорка школи Сторенген в Еспоо Еллінор Геллман у коментарі виданню Yle повідомила, що заклад приймає всіх дітей, незалежно від походження та дотримується національної навчальної програми. Водночас вона зазначила, що не може коментувати окремі випадки.

Фінська національна рада освіти зазначила Yle, що через війну в Україні певний культурний контент може викликати сильні емоції, тож важливо звертати увагу на почуття учнів. Рада наголосила, що вчитель має свободу дій і може гнучко підходити до занять – наприклад, запропонувати альтернативні пісні.

Ірина каже, що це непоодинокий випадок – українські діти можуть стикатися в школі з цькуванням і булінгом. Тому вона вирішила публічно поділитися своєю історією, щоб подібні випадки більше не замовчувалися.

Якби на її місці була б українська дитина, яка виїжджала з-під бомб

«Моє бажання поділитися історією – не через травмування навіть моєї дитини. Я розумію, що якби на її місці була б українська дитина, яка виїжджала з-під бомб, самі розумієте... Я намагалася це пояснити, що ви не можете у школі таке пропонувати.

Мені знайомі розповіли, що дитині, українському хлопчику, сказали на занятті в школі розповідати про Росію. Тобто, з усім розумінням, що це українська дитина, в неї українські батьки, так, вони не на війні, вони тут, але все одно. І мусили говорити з вчителькою, пояснювати, що це неетично. І багато таких випадків, що просто люди не розуміють. Знову ж, як директорка сказала, що це пісня, яку ми в дитинстві теж співали».