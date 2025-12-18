Легкоатлетичний манеж у Черкасах був під російським ударом вночі – міністр

Легкоатлетичний манеж у Черкасах постраждав від нічного російського обстрілу, повідомив міністр молоді й спорту України Матвій Бідний.

«Цієї ночі росіяни знову атакували спортивну інфраструктуру в Україні. Тепер під ударом росіян опинився легкоатлетичний манеж у Черкасах. Тут готували спортсменів до міжнародних змагань, а удар був спрямований на місце, де зазвичай займаються діти. На щастя, дітей і тренерів швидко евакуювала команда комплексу. Попередньо, поранених немає», – написав Бідний у фейсбуці.

Раніше голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що російські війська масовано атакували ударними дронами Черкаси, внаслідок чого постраждали шестеро людей.



За його словами, сили РФ цілили по критичній інфраструктурі – частина міста була знеструмлена. Табурець також повідомив, що були пошкоджені щонайменше півтора десятка приватних будинків, а у спорткомплексі повибивало вікна.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.