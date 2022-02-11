Скелетоніст Гераскевич на Олімпіаді показав напис «No war in Ukraine»

Член олімпійської збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич після завершення третього забігу на Олімпійських іграх у Пекіні показав мовчки перед камерами на синьо-жовтому тлі напис «No war in Ukraine» («Ні війні в Україні»). Таким чином 23-річний спорсмен, як виглядає, звернув увагу на напружену ситуацію на кордоні України з Росією.

Спортсмен уникнув покарання після того, як офіційні особи заявили, що цей крок не порушує правила Олімпійських ігор щодо заборони протестів політичного характеру.

«Це моя позиція, як і всі нормальні люди, я не хочу війни. Я хочу миру у своїй країні, і я хочу миру у світі, ніхто цього (війни – ред.) не хоче. Це моя позиція, я борюся за це, борюся за мир», – сказав Владислав Гераскевич журналістам.

Він додав, що в Україні всі дуже «знервовані», багато новин про зброю і військових навколо України.

«Це ненормально, не в 21-му столітті. Перш ніж усе це почнеться, я хотів показати світові свою позицію», – сказав спортсмен.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, що викликає побоювання, що Москва планує вторгнення. Росія наполягає на тому, що вона не має таких намірів, але водночас вимагає від Заходу згоди на низку гарантій безпеки, у тому числі на те, щоб Україна та інші країни колишнього Радянського Союзу ніколи не були допущені до вступу в НАТО.

Одне з правил Міжнародного олімпійського комітету (МОК) спочатку забороняло спортсменам будь-які форми політичного протесту на Іграх. На літніх Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році МОЕ надав учасникам певний простір для висловлювання політичних поглядів, хоча їм, як і раніше, заборонено робити це на подіумі під час церемоній нагородження.

У МОК заявили, що з огляду на такі правила, для Гераскевича не буде жодних наслідків.

«Ми поговорили зі спортсменом. Це був загальний заклик до миру», – йдеться у заяві МОК. «Для МОК питання закрито».

Гераскевич, котрий не претендував на медалі, заявив раніше, що його не турбують можливі наслідки.