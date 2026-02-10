МОК дозволив Гераскевичу чорну пов’язку замість шолома з фото загиблих через війну спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет отримав запит від української сторони на дозвіл скелетоністу Владиславу Гераскевичу носити на змаганнях шолом із портретами загиблих через російську агресію атлетів – про це на пресконференції 10 лютого повідомив директор пресслужби МОК Марк Адамс.

За його словами, комітет отримав формальний запит сьогодні вранці й «цілком розуміє» бажання українських спортсменів вшанувати загиблих друзів і колег.

«Вчора ввечері була неформальна зустріч з тренером і супроводом пана Гераскевича, із делегацією. Ми повторили своє розуміння щодо бажання спортсмена вшанувати інших українських спортсменів і висловити свій жаль. Що він і зробив під час тренувань і в соцмережах, тож він висловив свої почуття в обох цих випадках», – сказав Адамс.

Водночас, додав він, згідно з Олімпійською Хартією та умовами участі, необхідно «концентруватися на виступах атлетів і спорті на ігровому полі»:

«Критично важливо, щоб в усіх спортсменів були рівні права і щоб Ігри були відмежовані не лише від політичного чи релігійного, але будь-якого втручання. Це потрібно, щоб всі спортсмени, які змагаються, могли зосередитися на своїх виступах».





За твердженням речника, шолом порушує ці правила, хоча він не уточнив, яким конкретно чином. Водночас, додав Адамс, МОК дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

«З цих правил, як ми зараз робимо частіше, зроблять виняток, щоб дозволити йому (Гераскевичу – ред.) носити чорну пов’язку під час змагань, аби віддати таку шану. Ми намагаємося поставитися до його бажань зі співчуттям і розумінням, він висловив свої думки онлайн і на тренуваннях. Як ви знаєте, ми не заважатимемо йому висловлюватися на пресконференціях після змагань чи деінде. Ми думаємо, що це хороший компроміс у цій ситуації», – заявив він.

Адамс додав, що організатори Олімпійських ігор намагаються створити «безпечний простір» для учасників змагань, водночас забезпечуючи їм право на самовираження.

Національний олімпійський комітет України підтвердив, що отримав офіційну відповідь від МОК на свій запит щодо використання Гераскевичем «шолома пам’яті»:

«МОК підтвердив, що розуміє прагнення спортсмена вшанувати пам’ять загиблих українських спортсменів. Водночас заборонив використання персоналізованого спорядження під час змагань, оскільки воно не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, що передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних або інших меседжів під час змагань».

Комітет додав, що МОК запропонував у вигляді альтернативи використання чорної пов’язки без персоналізації, а також створив «спеціальне місце скорботи» для підтримки спортсменів у Олімпійських селищах.

Український комітет анонсував пресконференцію з цього приводу згодом 10 лютого.

Напередодні скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів. Водночас спортсмен вказав на те, що італійський сноубордист перед тим виступав у шоломі, на якому, поміж інших, був зображений прапор Росії.




