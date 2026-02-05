Проросійські хакери атакували італійські сайти за день до відкриття зимової Олімпіади

Служби безпеки Італії виявили кібератаку на об’єкти зимових Олімпійських ігор та італійські дипломатичні представництва, заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.

За повідомленням агенції ANSA, серед цілей хакерів були посольства Італії у Вашингтоні, а також консульства в Сіднеї, Торонто та Парижі. Крім того, кібератаки зазнали сайти та об’єкти, пов’язані із зимовими Олімпійськими іграми, включно з порталами готелів у Кортіні-д’Ампеццо в Альпах.

Відповідальність за кібератаку взяла він група проросійських хакерів Noname057. У заяві, опублікованій у пов’язаному з нею телеграм-каналі, йдеться: «Проукраїнська політика італійського уряду веде до того, що підтримка українських терористів карається нашими DDoS-атаками».

Антоніо Таяні заявив, що в кібератаці очевидний «російський слід». Він додав, що це «підтвердили самі автори, які назвали причину, через яку вони здійснили атаку». Кібератаку успішно «припинили», уточнив Таяні.

XXV зимові Олімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 22 лютого в Італії. Росію на змаганнях представлятимуть лише 13 спортсменів у нейтральному статусі – без прапора та гімну. Виключена участь російських збірних – у тому числі в хокеї, який є одним із найпопулярніших видів спорту в РФ. Такі ж обмеження стосуються і білоруських представників.