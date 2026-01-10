«Розраховуємо на кілька медалей»: Матвій Бідний про очікування від зимової Олімпіади-2026

Українські спортсмени та тренери активно готуються до участі у зимових Олімпійських іграх, Україна розраховує на здобуття кількох медалей, міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ми очікуємо на гідний виступ і на демонстрацію того, що ми називаємо волею до перемоги. Це не можна відняти у наших спортсменів, тому що сьогодні вони, незважаючи на те, що перебувають у такому самому складному становищі, як і кожен з українців сьогодні, все одно роблять маленьке чудо. Все одно дарують Україні перемоги, все одно піднімають наш прапор», – зазначив міністр.

Водночас Матвій Бідний зауважив, що зимові Олімпійські ігри зазвичай є менш успішними для України порівняно з літніми, зокрема через природні умови.

«Природні умови не дозволяють іноді тренуватися в таких умовах, як, наприклад, у країнах, які розташовані північніше. Але все одно ми розраховуємо на кілька медалей. Ми розраховуємо на успішний виступ наших атлетів», – сказав урядовець.

Він також додав, що зимові види спорту в Україні, які потребують льодових арен, нині перебувають у складних умовах через війну, зокрема через проблеми з електропостачанням та утриманням спортивної інфраструктури.

«Сьогодні утримувати льодову арену – це просто розкіш. Вона споживає дуже багато електроенергії для утримання льоду. І сьогодні в нас на всю країну залишилося всього лише кілька місць, де можуть тренуватися наші фігуристи, хокеїсти, шорт-трек, усі види спорту, пов’язані з льодом», – пояснив Бідний.

За словами міністра, на зимових Олімпійських іграх в Мілані, як і в попередні роки, не буде російської символіки, що є «дуже потужним сигналом». Водночас Україна не очікує на олімпійське перемир’я.

«Абсолютно точно Олімпіада – це не те, що змусить агресора сьогодні припинити вбивати українців», – сказав Бідний.

Міністр молоді та спорту також прокоментував участь російських спортсменів в Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Чи збільшиться їх представництво, каже, «поки що немає остаточних даних». Але, за його словами, кількість таких атлетів може зрости, оскільки вони навчилися адаптуватися до вимог отримання статусу нейтральності.

«Я думаю, буде більше, тому що вони також навчилися цьому протидіяти. Вони вже не настільки активні в публічній площині. Атлети дуже обережно ставлять лайки, щось коментують, публікують. Вони розуміють, що отримання статусу нейтрального – це окрема вправа для них, вони розуміють, що для цього треба робити», – зауважив Матвій Бідний.

XXV зимові Олімпійські ігри відбуватимуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо – понад 3500 атлетів змагатимуться у 16 видах спорту і розіграють 116 комплектів нагород. Скі-альпінізм дебютує в олімпійській програмі на Іграх-2026 в Італії. Як повідомляли 6 січня в Міністерстві молоді та спорту, українці вже здобули 20 ліцензій у п’яти видах спорту: біатлон – 10, лижні гонки – 5, гірськолижний спорт – 2, шорт-трек – 2, фігурне катання – 1.