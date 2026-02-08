Доступність посилання

Новини | Спорт

Олімпіада: Україна фінішувала восьмою у змішаній біатлонній естафеті

Змагання з біатлону, фото ілюстративне
Змагання з біатлону, фото ілюстративне

Збірна України, яка складалася з Дмитра Підручного, Віталія Мандзина, Олени Городної та Олександри Меркушиної, фінішувала восьмою в першому виді біатлонної програми – змішаній естафеті.

Чоловіки провели свою частину на високому рівні, і Віталій Мандзин передав естафету Олені Городній на шостому місці з приблизно півхвилинним відставанням від лідерів. Єдина проблема виникла у Дмитра Підручного на стрільбі стоячи, де для подолання рубежу капітанові команди знадобився повний комплект патронів – п’ять основних і три додаткових.

Жіноча частина команди добре стріляла, але функціональна готовність не дала можливості піднятися вище за восьме місце.

Перемогла збірна Франції, яка складалася з Еріка Перро, Кентена Фійона-Майє, Лу Жанмонно та Жульї Сімон. Другими фінішували господарі Олімпіади італійці, третіми – німці.


