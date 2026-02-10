Гераскевич знову вийшов на офіційне тренування в «шоломі пам’яті» – попри заборону МОК

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вийшов у «шоломі пам’яті» і в другий день офіційних тренувань на Олімпіаді, хоча 9 лютого Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому цю меморіальну акцію. Про це 10 лютого повідомляє «Суспільне», кореспонденти якого працюють на аренах головного зимового змагання чотириріччя.

Після першого тренувального дня в шоломі, на якому були зображені загиблі внаслідок російського вторгнення українські атлети, Гераскевич мав розмови з представниками Міжнародного олімпійського комітету. Він отримав заборону на носіння цього шолома на Олімпійських іграх, МОК оголосив, що «компромісом» є дозвіл одягти чорну стрічку на час змагань.

«Цей шолом заслуговує бути тут, на Олімпійських іграх. Світ має бачити наших спортсменів. Я не вважаю, що ми порушуємо будь-які правила МОК і вважаю, що маємо право виступати з цим шоломом», – сказав спортсмен, якому загрожує дискваліфікацію з боку МОК.

Змагальний старт Владислава Гераскевича на Олімпіаді, якщо дискваліфікація не станеться, запланований на четвер, 12 лютого, о 10:30.

На підтримку дій спортсмена висловилися раніше Національний олімпійський комітет і президент України Володимир Зеленський.

Скелетон – зимовий олімпійський вид спорту, швидкісний спуск крижаною трасою на спеціальних санях без кермового керування.