«Можна трактувати як подвійні стандарти» – міністр Бідний про рішення МОК щодо Гераскевича

Національний олімпійський комітет України продовжує вести перемовини з Міжнародним комітетом щодо участі скелетоніста Владислава Гераскевича в Олімпійських іграх у шоломі з портретами загиблих українських спортсменів. Про це Радіо Свобода розповів міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.



«Ми бачимо те, що можна трактувати як подвійні стандарти: в одному випадку вони вирішують, що це відповідає регламенту (ред. – йдеться про італійського сноубордиста, який використав російську символіку під час виступу), в іншому – посилаються на статтю Олімпійської хартії. Стаття 50, на яку вони посилаються, це заборона політичних заяв, проявів, акцій пов’язаних з дискримінацією, з расизмом. Взагалі незрозуміло, яким боком тут вшанування через зображення на шоломі», – розповів Бідний.



На запитання, чи є зараз загроза дискваліфікації Владислава Гераскевича з Олімпіади міністр відповів, що «це буде постріл собі ж у ногу». Гераскевич продовжує готуватися до виступу і на тренування ходить у шоломі. Матвій Бідний зазначив, що Україна, попри все, буде підтримувати свого спортсмена.

«Будемо відстоювати його право. Звісно це, мабуть, не компенсує йому можливість виступити на Олімпійських іграх, але я вважаю, що в таких умовах ми маємо пам’ятати, завдяки кому ми є на цих Олімпійських іграх. Можливо, хтось зробить висновок, що треба зважати на те, що відбувається сьогодні у світі. Це стосується не тільки України насправді. Все ж таки щось треба змінювати у своїх підходах. Не далі вдавати, що олімпійський і спортивний рух живе на планеті якихось рожевих поні, де нічого не відбувається. Ми просто гратимемо у футбол, кататимемося на лижах, тиснутимемо руку агресору. Це абсолютно хибне уявлення, яке призведе до навіть складно уявити яких наслідків», – наголосив український міністр.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів. Водночас спортсмен вказав на те, що італійський сноубордист перед тим виступав у шоломі, на якому, поміж інших, був зображений прапор Росії.

Згодом у МОЗ повідомили про отримання запиту від української сторони на дозвіл Гераскевичу носити на змаганнях шолом із портретами загиблих через російську агресію атлетів. Як заявив директор пресслужби МОК Марк Адамс, комітет «цілком розуміє» бажання українських спортсменів вшанувати загиблих друзів і колег. Але, за його словами критично важливо, щоб в усіх спортсменів були «рівні права і щоб Ігри були відмежовані не лише від політичного чи релігійного, але будь-якого втручання». У МОК зазначили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином, але комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє про можливу дискваліфікацію, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.

11 лютого телеканал Sky News з посиланням на Марка Адамса повідомив, що МОК сьогодні планує переконати Гераскевича не одягати шолом під час Ігор, натомість він зможе демонструвати шолом під час пресконференцій, у змішаній зоні та будь-де, де немає «ігрового поля».

