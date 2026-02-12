Олімпійські ігри: МОК дискваліфікував Гераскевича через «шолом пам’яті»

Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили виступати на Зивомих Олімпійських іграх-2026, заявив Міжнародний олімпійський комітет 12 лютого.

МОК пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретаи загиблих українських спортсменів.

«Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владислав Гераскевич з України не зможе розпочати свої перегони на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані в Кортіні сьогодні вранці», – йдеться в повідомленні.

МОК посилається на рішення журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), ухвалене на тій підставі, що шолом, який він мав намір одягнути, «не відповідав правилам».

Комітет стверджує, що «з жалем» відкликав акредитацію Гераскевича на іграх, чому передували численні зустрічі зі спортсменом. За твердженням МОК, український олімпієць не погодився на жодні компроміси.





«Пан Гераскевич мав можливість демонструвати свій шолом під час тренувань. МОК також запропонував йому можливість показати його одразу після змагань під час проходу змішаною зоною», – додають у комітеті.

Пресслужба стверджує, що посадовці комітету мали зустріч із Гераскевичем та представником Національного олімпійського комітету України ще раз після перевірки обладнання. Сьогодні вранці він зустрівся з головою МОК Кірсті Ковентрі після прибуття на місце проведення змагань. Ковентрі «востаннє пояснила йому позицію МОК», але спортсмен не змінив свого рішення.

Український НОК підтвердив рішення про дискваліфікацію, прокоментувавши:

«Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам – з ним була є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять – це вже перемога».





Гераскевич раніше запропонував МОК зняти заборону на носіння «шолома пам’яті», вибачитися за тиск, здійснений на нього, та на знак солідарності «надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів». Рішення про дискваліфікацію він наразі не коментував публічно.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів. Водночас спортсмен вказав на те, що італійський сноубордист перед тим виступав у шоломі, на якому, поміж інших, був зображений прапор Росії.

Згодом у МОЗ заявили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином. Водночас комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє можливість дискваліфікації, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.

11 лютого телеканал Sky News з посиланням на Марка Адамса повідомив, що МОК сьогодні планує переконати Гераскевича не одягати шолом під час Ігор, натомість він зможе демонструвати шолом під час пресконференцій, у змішаній зоні та будь-де, де немає «ігрового поля».




