Спортивний арбітражний суд відхилив скаргу Гераскевича на МОК

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив заяву спортсмена-скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) та Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

У прессрелізі CAS зазначається, що арбітр у цій справі, хоча й повністю підтримує вшанування пам’яті Гераскевичем, вважає, що ці керівні принципи МОК (щодо висловлювання думок спортсменів) забезпечують розумний баланс між інтересами спортсменів висловлювати свою думку та інтересами спортсменів отримувати неподільну увагу за свої спортивні результати на полі.

За повідомленням, вона вивчила керівні принципи МОК щодо висловлювання думок спортсменів, які стверджують, що свобода слова є фундаментальним правом будь-якого спортсмена, який бере участь в Олімпіаді, але обмежують право висловлювати свої погляди під час змагань на ігровому полі.

«Єдиний арбітр визнав ці обмеження розумними та пропорційними, враховуючи інші можливості для спортсменів підвищити обізнаність (у змішаних зонах, на пресконференціях, у соціальних мережах або у випадку Гераскевича, носіння шолома під час чотирьох тренувань). Єдиний арбітр зазначає, що мета цього полягає в тому, щоб зберегти фокус Олімпійських ігор на виступах і спорті, спільному інтересі всіх спортсменів, які роками працювали, щоб з’явитися на Олімпіаді...Як наслідок, заяву було відхилено», – йдеться у повідомленні.

Раніше 12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

Гераскевич вважає, що, виступаючи в «шоломі пам’яті», він не порушував ніяких правил, і його дискваліфікація є незаконною.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів.

Згодом у МОК заявили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином. Водночас комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.



Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє можливість дискваліфікації, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.