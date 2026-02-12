МОК дозволив Гераскевичу залишитися на Олімпіаді, попри заборону брати участь у змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу залишитися на Олімпіаді, попри заборону брати участь у змаганнях.

«Ніхто, особливо я, не заперечує цього послання. Це потужне послання. Це послання пам’яті. Справа не в посланні; справа буквально в правилах та положеннях. У цьому випадку – ігрове поле – ми повинні мати змогу підтримувати безпечне середовище для всіх. І, на жаль, це просто означає, що жодні послання не дозволені», – заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Як повідомляє пресслужба комітету, у винятковому випадку Ковентрі попросила голову Дисциплінарної комісії МОК переглянути питання про позбавлення Владислава Гераскевича акредитації на Ігри 2026 року в Мілані, очільник комісії погодився на прохання – це означає, що Гераскевич може продовжувати бути на Зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані в Кортіні, незважаючи на те, що не зможе змагатися.

Раніше 12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів.

Згодом у МОЗ заявили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином. Водночас комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.



Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє можливість дискваліфікації, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.