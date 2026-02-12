Гераскевич «обурений», але НОК анонсує юридичні кроки після рішення МОК про дискваліфікацію

Український скелетоніст Владислав Гераскевич «обурений» рішенням Міжнародного олімпійського комітету про його дискваліфікацію, але «залишився з чистою совістю», заявив в коментарі для Радіо Свобода пресаташе Національного олімпійського комітету (НОК) України Максим Чеберяка.

«Він засмучений, розбитий, бо цей той старт, до якого кожен спортсмен йде все життя. Особливо останні чотири роки підготовки, олімпійський цикл – він зробив дуже багато, щоб підійти в найкращій своїй формі. І він дійсно тут демонстрував під час тренувальних своїх заїздів дуже-дуже хороші результати. Але Влад говорить про те, що він не зрадив своїм принципам, не зрадив людей, які зображені на цьому шоломі. Тобто він обурений цим рішенням, але він залишився з чистою совістю», – пояснив Чеберяка.

Представник НОК розповів, що лист про дискваліфікацію від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Владислав Гераскевич отримав сьогодні вранці. Перед тим з ним особисто на олімпійській трасі спілкувалася президентка МОК Кірсті Ковентрі. Вона знову переконувала спортсмена стартувати в іншому шоломі, а свій «шолом пам’яті» одягати до змагань та після. Скелетонист продовжив відстоювати свою позицію. Тому після наради МОК повідомили Гераскевичу про своє рішення.



«На сьогодні в Кортіні ми запланували конференцію з міжнародними ЗМІ, бо дуже багато запитів. Щоб доносити світу про цю ситуацію, про цю несправедливість. А далі будуть йти юридичні кроки. Сам Владислав заявляє про своє бажання подати у Спортивний арбітражний суд позов на це рішення. Звичайно, ми будемо допомагати. І в цьому спільно працювати над тим, щоб оскаржити рішення. Але якихось кроків, щоб змінити це рішення і не допустити його до змагань наразі вже неможливо зробити», – пояснив представник НОК.



За словами Чеберяки, НОК і досі не розуміє, чому МОК ухвалив, на їхню думку, таке несправедливе рішення. Крім того, зазначив, що несправедливим його вважає не лише Україна – вранці Владиславу це говорили тренери та офіційні представники від різних держав, висловлюючи свою підтримку.

Раніше 12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів.

Згодом у МОЗ заявили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином. Водночас комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.



Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє можливість дискваліфікації, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.