«Я не зраджу вбитих атлетів». Гераскевич проти МОК. Які реакції на дискваліфікацію українського спортсмена

Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за відмову не одягати шолом із фотографіями загиблих внаслідок російської повномасштабної війни українських спортсменів. Про дискваліфікаціїю особисто повідомила Гераскевича президентка МОК. Українського спотсмена зняли з олімпійських змагань зі скелетону буквально перед початком першого заїзду. Але Гераскевич наполіг, що не відмовитись від шолому і сказав, що не зрадить загиблих атлетів. Як на це раегує сам спортсмен? Як реагують в Україні і світі? Чи відповідає рішення МОК духу Олімпійських ігор? Владислава Гераскевича поінформувала про дискваліфікації президентка МОК Крісті Ковентрі. Вони мали зустріч вранці 12 лютого – буквально напередодні початку перших офіційних стартів у змаганнях зі скелетону. Скелетон – це зимовий олімпійський вид спорту, який являє собою швидкісний спуск по крижаному жолобу на спеціальних санях (без керма) на животі, головою вперед. Це один із найекстремальніших видів спорту, що входить до програми зимових Олімпійських ігор. Скелетон вперше став олімпійським видом спорту в 1928 році, потім через його небезпечність його прибрали з Олімпіади. Потім знову відновили в 1948 році, потім – знову зняли. Остаточно скелетон закріпився в олімпійській програмі на зимових Іграх в американському Солт-Лейк-Сіті в 2002 році. У цьому виді спорту часто переможця визначають десяті або й соті долі секунди. Владислав Гераскевич вважався одним з фаворитів змагань, адже в першому пробному заїзді показав другий результат, а в другому тренувальному – найкращий результат.

У цих тренувальних, пробних заїздах Гераскевич пілотував свої санки в шоломі із фотографіями 22 українських спортсменів, які загинули під час російсько-української війни. Це не сподобалося МОК і олімпійські функціонери попросили Гераскевича не їздити в цьому шоломі, натомість погодившись, щоб Гераскевич начепив чорну стрічку під час заїздів. Але Гераскевич не пристав на цю пропозицію. «МОК не вистачить чорних пов'язок, щоб вшанувати всіх загиблих атлетів, знищених Росією», – заявив на пресконференції український скелетоніст. І знову вийшов на тренування у тому шоломі. У відповідь на це МОК Гераскевича дискваліфікував. Що каже МОК?

Прикро, що ми не змогли знайти рішення

«Я не збиралась бути тут, але я вважали справді дуже важливим прийти сюди і поговорити з ним віч-на-віч. Ніхто, включно зі мною, не виступає проти цього посилу, це потужний меседж, цей меседж вшанування, пам’яті», – сказала президентка МОК Керсті Ковентрі: «Викликом було знайти рішення для змагань. Прикро, що ми не змогли знайти рішення. Я справді хотіла бачити його на змаганнях. Це емоційний ранок». Коли Ковентрі на камери промовляла ці слова, то було видно, що вони їй даються емоційно нелегко. «Тут буквально йдеться про правила і в цьому випадку… ми маємо впевнитись, що створюємо безпечні умови для всіх і, на жаль, це означає, що не дозволені (політичні) меседжі», – наголосила вона. МОК ніби запропонував Гераскевичу вдягнути його «шолом пам’яті» перед змаганнями і після них, а під час самих заїздів використовувати чорну стрічку.

«Не зраджу» Сам 27-річний український скелетоніст, який родом з Києва і тренером якого є його батько, був непохитним.

Навіть коли МОК хоче зрадити пам’ять про цих атлетів, я їх не зраджу

«Мене зняли зі змагань. В мене не буде моєї олімпійської миті. Їх (спортсменів) вбили, але їхній голос настільки гучний, що МОК їх боїться. Я сказав Ковентрі, що їхнє рішення відповідає наративам Росії. Я щиро вірю, що саме через пожертву цих атлетів, самі Олімпійські Ігри можуть відбуватись сьогодні», – сказав Гераскевич в Кортіна д’Ампеццо, яка разом з Міланом приймає ХХV Зимові Олімпійські Ігри. «Навіть коли МОК хоче зрадити пам’ять про цих спортсменів, я їх не зраджу», – додав Гераскевич після дискваліфікації. В об'єктив камер в Кортіні д-Ампеццо потрапив батько Владислава, Михайло, який не зміг стримати емоцій, дізнавшись про рішення МОК, і розплакався. Для родини це був один із найважчих моментів у кар'єрі спортсмена. Сам спортсмен, до слова, також ледве стримав сльози, дізнавшись про заборону виступати на Іграх.

Раніше вже – під час передньої Зимової Олімпіади в Пекіні в лютому 2022 року – буквально незадовго до початку широкомасштабної війни Росії проти України, Гераскевич показав тоді напис «Ні війні в Україні». Бойкоту не буде, але… Національний Олімпійський комітет України підтримав Гераскевича. «Він мав вийти на старт у «шоломі пам'яті» – як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших героїв. Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам – з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять – це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни», – повідомила пресслужба НОК України. Але Україна не буде бойкотувати Олімпійські Ігри в Італії через дискваліфікації Гераскевича, додав НОК.

Багато хто підтримав скелетоніста. Так міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав рішення МОК щодо дискваліфікації «глибоко неправильним» і «моментом ганьби».

Нічого немає тут хибного згідно з будь-якими нормами етики

«МОК заборонив не українського атлета, а свою репутацію. Майбутні покоління будуть згадувати це як момент ганьби. Він просто хотів увіковічнити колег-атлетів вибитих під час війни. Нічого немає тут хибного згідно з будь-якими нормами етики», – написав Сибіга в мережі Х. Ще раніше, лише після першого попередження Гераскевичу, прем’єра Юлія Свириденко теж назвала позицію МОК «глибоко хибною». Нині ж підтримав спортсмена і президент Володимир Зеленський. «Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру», – написав Зеленський у телеграмі. Тренер збірної Латвії Іво Стейнберґс сказав, що направив протест Міжнародній Федерації бобслею та скелетону з вимогою аби Гераскевича поновили на змаганнях. «В той час як Україна продовжує трястись під щоденними обстрілами російських дронів, Гераскевич повинен мати право віддати належне загиблим», – написала британська газета The Daily Telegraph.