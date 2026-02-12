Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Як йдеться в указі №119/2026, Гераскевича нагородили «за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей».

Раніше Зеленський подякував Гераскевичу «за чітку позицію», а його шолом із портретами загиблих українських спортсменів назвав нагадуванням «всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність». На його думку, у цьому немає порушення жодного правила.

«Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі», – написав він у телеграмі.

Раніше 12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів.

Згодом у МОЗ заявили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином. Водночас комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.



Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє можливість дискваліфікації, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.



