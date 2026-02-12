«Це не про принципи олімпізму». Зеленський відреагував на рішення МОК дискваліфікувати Гераскевича

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу участь у змаганнях у Мілані.

«Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру», – написав він у телеграмі.

Зеленський подякував Гераскевичу «за чітку позицію», а його шолом із портретами загиблих українських спортсменів назвав нагадуванням «всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність». В цьому немає порушення жодного правила, вважає президент.

«Це Росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му – війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях», – додав Зеленський.

Президент заявив, що 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією за час повномасштабної війни, а сотні українських спортсменів більше ніколи не зможуть взяти участь в будь-яких міжнародних змаганнях.

«Але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під «нейтральними» прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію», – вважає Зеленський.

Раніше 12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

10 лютого скелетоніст української олімпійської збірної Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому використовувати шолом із фотографіями загиблих українських спортсменів.

Згодом у МОЗ заявили, що шолом порушує правила, хоча не уточнили, яким конкретно чином. Водночас комітет дозволив носіння чорної стрічки, щоб вшанувати пам’ять загиблих.



Українець, своєю чергою, відповів, що в організації не вистачить чорних пов’язок, аби вшанувати загиблих українських спортсменів. Також він зізнався, що розуміє можливість дискваліфікації, проте від ідеї виступати у «шоломі пам’яті» не планує відмовлятися.



