«Спорт поза війною?» Знищені Росією українські стадіони та спортивні комплекси на супутникових знімках

Нині в Італії тривають XXV зимові Олімпійські ігри. Тисячі атлетів з десятків країн. Україну представляють 46 спортсменів в 11 видах спорту. Одного з яких, українського скелетоніста Владислава Гераскевича, дискваліфікували за кілька годин до початку змагань через відмову зняти «шолом пам’яті» із зображенням українських спортсменів, які загинули під час війни з РФ. В той же час українські спортивні комплекси, тренувальні бази, в тому числі і олімпійська інфраструктура – у руїнах та вирвах. За даними Міністерства молоді та спорту України, з лютого 2022 року Росія повністю або частково знищила понад 800 спортивних об’єктів по всій Україні.

Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) зібрали низку прикладів – супутникових знімків Planet Labs, Maxar та Airbus українських стадіонів, спорткомплексів, футбольних полів, майже стертих з обличчя землі під час повномасштабного вторгнення РФ.


Стадіон «Авангард», м. Бахмут (серпень 2022 року / жовтень 2024 року)
Стадіон «Авангард», м. Часів Яр (липень 2022 року / жовтень 2024 року)
Шкільне футбольне поле, м. Мар’їнка (квітень 2022 року / липень 2024 року)
Спортмайданчик біля ліцею, м. Вовчанськ (жовтень 2022 року / червень 2024 року)
СК «Металург», м. Бахмут (жовтень 2021 року / жовтень 2024 року)
Стадіон «Дніпровець», м. Гола Пристань (квітень 2022 року / липень 2023 року)
Шкільний спортивний комплекс, м. Авдіївка (жовтень 2021 року / липень 2024 року)
СК «Ювілейний», м. Красногорівка (квітень 2022 року / серпень 2024 року)
Шкільне футбольне поле, м. Торецьк (липень 2020 року / вересень 2024 року)
Олімпійський НСЦ «Чернігів», м. Чернігів (березень 2021 року / березень 2022 року)
Кирило Овсяний

Журналіст-розслідувач проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми» з 2021 року. Почав співпрацю у 2019 році з проєкту «Схеми в регіонах». Автор розслідувань пов’язаних з викриттям корупції та воєнних злочинів.

Фіналіст премії «MezhyhiryaFest 2022» за розслідування «Туреччина купує в Росії українське зерно з окупованих територій? «Схеми» знайшли докази», в якому на основі супутникових знімків, інформації з системи Marine Traffic та джерел в окупованому Криму показав повний шлях суден з українським зерном через Крим до портів Туреччини.

Переможець The 2023 Planet Purpose Award у номінації Strive for Openness за серію матеріалів про масові поховання цивільних у Маріуполі, які з’явились там внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

Також є лауреатом національної премії «Честь професії 2023» в номінації «Найкраща аналітика» за участь у роботі над спільним проєктом Радіо Свобода «Мапа військових об’єктів Криму».

