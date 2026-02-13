«Спорт поза війною?» Знищені Росією українські стадіони та спортивні комплекси на супутникових знімках

Нині в Італії тривають XXV зимові Олімпійські ігри. Тисячі атлетів з десятків країн. Україну представляють 46 спортсменів в 11 видах спорту. Одного з яких, українського скелетоніста Владислава Гераскевича, дискваліфікували за кілька годин до початку змагань через відмову зняти «шолом пам’яті» із зображенням українських спортсменів, які загинули під час війни з РФ. В той же час українські спортивні комплекси, тренувальні бази, в тому числі і олімпійська інфраструктура – у руїнах та вирвах. За даними Міністерства молоді та спорту України, з лютого 2022 року Росія повністю або частково знищила понад 800 спортивних об’єктів по всій Україні.
Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) зібрали низку прикладів – супутникових знімків Planet Labs, Maxar та Airbus українських стадіонів, спорткомплексів, футбольних полів, майже стертих з обличчя землі під час повномасштабного вторгнення РФ.
