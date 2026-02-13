«Спорт поза війною?» Знищені Росією українські стадіони та спортивні комплекси на супутникових знімках

Журналіст-розслідувач проєкту розслідувань Радіо Свобода «Схеми» з 2021 року. Почав співпрацю у 2019 році з проєкту «Схеми в регіонах». Автор розслідувань пов’язаних з викриттям корупції та воєнних злочинів.

Фіналіст премії «MezhyhiryaFest 2022» за розслідування «Туреччина купує в Росії українське зерно з окупованих територій? «Схеми» знайшли докази», в якому на основі супутникових знімків, інформації з системи Marine Traffic та джерел в окупованому Криму показав повний шлях суден з українським зерном через Крим до портів Туреччини.

Переможець The 2023 Planet Purpose Award у номінації Strive for Openness за серію матеріалів про масові поховання цивільних у Маріуполі, які з’явились там внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

Також є лауреатом національної премії «Честь професії 2023» в номінації «Найкраща аналітика» за участь у роботі над спільним проєктом Радіо Свобода «Мапа військових об’єктів Криму».