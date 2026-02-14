Сили оборони «спрямовують зусилля на зрив планів наступу» Росії – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 14 лютого.

«Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу», – йдеться в зведенні.

Зокрема, сім боєзіткнень мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російська армія 11 разів штурмувала позиції підрозділів ЗСУ, один бій триває.

Українські війська відбили чотири російських атаки на Куп’янському напрямку, ще три боєзіткнення тривають.

Також бойові дії тривали на Лиманському, Краматорському та Костянтинівському напрямках, на Слов’янському тривають дві сутички з семи.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. У деяких локаціях бої досі тривають», – йдеться в зведенні.

Українські підрозділи зупинили чотири російських атаки на Олександрівському напрямку.

Штаб зафіксував 19 російських атак на Гуляйпільському напрямку – в районах Гуляйполя, Рибного та в бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук.

Також російські загарбники двічі атакували українські позиції на Оріхівському напрямку. Ще одну атаку Сили оборони відбили на Придніпровському.





Російська армія знову просунулася у міській межі Покровська – про це 12 лютого повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Судячи із карти, агресор окупував уже близько 95% цього населеного пункту. Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.



