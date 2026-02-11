Переводять або прикомандировують у ЗСУ: що треба знати військовому

У Силах оборони всі роки повномасштабного вторгнення існує практика «приданих підрозділів» та переведень військових. Військовослужбовець може у певний момент опинитися зовсім не там – або не під тим командуванням, – де працював досі. Це може відбутися двома способами: прикомандируванням та переведенням («переміщенням»). Ці процеси організовані по-різному та мають різні наслідки для людини, але обидва відбуваються не на словах та усних домовленостях командирів, а з оформленням низки документів.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) разом із військовим адвокатом Євгеном Филипцем розбиралися, які це документи та як військовослужбовець і його родина можуть переконатися в його актуальному місці служби.

За обох сценаріїв (переведення або ж прикомандирування) – на кожного військового мають бути оформлені індивідуальні документи , а бойові розпорядження внесені до журналів бойових дій обох частин , наголошує військовий адвокат.

Донбас Реалії дослідили це питання на прикладі нещодавніх подій у 108-й окремій бригаді Територіальної оборони, особовий склад якої передавали до 225-го окремого штурмового полку на Гуляйпільському напрямку. У цьому випадку військовослужбовці не знали, які в них юридичні взаємини з новим підрозділом, а родичі частину з них навіть не могли знайти в обох підрозділах (тут – детальніше).

Переведення (юридичною мовою – переміщення між видами ЗСУ, родами військ та військовими частинами)

Суть процесу. У цьому випадку військовий повністю змінює місце служби: його виключають зі складу однієї військової частини та включають до складу іншої. Так, наприклад, відбувалося під час численних переведень військових Інженерних, Повітряних, Військово-морських сил до Сухопутних.

Хто видає наказ . Переміщення/переведення у період дії воєнного стану відбувається лише наказом начальника Генерального штабу Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ (Указ президента №1153/2008).

«Будь -які усні домовленості між командирами бригад чи полків без наказу начальника Генштабу є порушенням визначеної процедури, – коментує юрист. – Командування можуть ініціювати процес, але документальне оформлення має йти через ГШ».

Як фіксують переведення. Військового виключають зі складу однієї в/ч та включають до складу іншої окремими наказами по стройовій частині (наказ про виключення та наказ про зарахування). Виключають та зараховують точно у день вибуття. Тобто люди не можуть п. 4 Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України (Наказ МОУ №280)бути «ніде» – коли одна частина вважає їх вибулими, а в іншій вони ще не прийняті на облік.

Чому це важливо. Бо у разі порушень людина опиняється на бойовому завданні, не будучи у складі підрозділу.

«Юридичне зникнення» людей (коли в одній частині вже немає, а в іншій ще немає) свідчить про відсутність офіційних наказів або порушення процедури їх доведення, – зазначає Євген Филипець. – Якщо людей передали «по факту» без витягів із наказів, вони опиняються в «сірій зоні». Це призводить до того, що у випадку загибелі чи зникнення безвісти родичі не можуть отримати належних виплат та статусів, оскільки юридично боєць не перебував на бойовому завданні від жодного з підрозділів».

Прикомандирування (тимчасове виконання завдань у складі іншого підрозділу)

Суть процесу. У цьому випадку військовослужбовець або весь підрозділ (взвод, рота, батальйон) передаються під командування іншому підрозділу. Наприклад, батальйон бригади можуть передати іншій бригаді чи навіть, як у випадку, який згаданий вище, – окремому полку (тобто меншій за бригаду структурній одиниці).

Хто видає наказ. Прикомандирування відбувається розпорядженням командувача оперативного угруповання військ.

Як фіксують переведення. Бойові розпорядження мають бути внесені до журналів бойових дій обох частин (з якої передали і в яку передали), а зміни в списках військових частин внесені на підставі наказу про відрядження.

Чому це важливо. Як і в попередньому випадку, це засвідчує дії бійця у складі конкретного підрозділу.

«Якщо військовослужбовець не виключений наказом зі списків одного підрозділу (як відряджений) і не прийнятий наказом до іншого, він юридично стає «невидимим», – зазначає адвокат. – Командування обох частин в такому разі має негайно провести звірку наказів про відрядження».

Що повинен отримати військовий?

За Статутом внутрішньої служби ЗСУ, будь-який наказ (про переміщення, відрядження тощо) має бути доведений до військовослужбовця.

«Це означає, що його мають ознайомити з текстом наказу, а в ідеалі надати копію або витяг, – пояснює Євген Филипець. – Щодо ризику оформлення «заднім числом» – є декілька запобіжників: наказ по стройовій частині та запис у військовому квитку, що засвідчується печаткою та підписом посадової особи. Будь–яке «усне» розпорядження про здачу зброї та посадку в автобус без ознайомлення з наказом є порушенням Статуту внутрішньої служби ЗСУ», – коментує адвокат.

Що мають право знати родичі?

Витяг з наказу їм можуть не надати, оскільки він може мати гриф «для службового користування». Проте вони мають право отримати довідку про проходження військової служби із зазначенням номера військової частини – для цього можуть подати письмовий запит на ім'я командира частини або до Міноборони. Орган зобов'язаний надати відповідь, чи перебуває особа в списках особового складу.

Чому це важливо. Для захисту прав військовослужбовця.

«Якщо виникає ситуація «юридичного зникнення», родичі стають головними суб’єктами захисту прав військовослужбовця, – зазначає Євген Филипець, – адже саме вони мають право ініціювати адвокатські запити або звернення до Міноборони, щоб встановити, де саме обліковується їхній син/чоловік/батько».

