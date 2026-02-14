Сили оборони уразили російський десантний катер, РЛС і склад боєприпасів – Генштаб

Сили оборони України вразили в окупованому Криму російський транспортно-десантний катер, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника», – йдеться у повідомленні.

Крім того, військові кажуть, що 12 лютого, у районі н.п. Гвардійське (окупований Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10.

«Серед іншого, у районі н.п. Приморськ (окупована частина Запорізької області), тієї ж доби (12 лютого – ред.), уражено вузол зв’язку російських окупантів. 13 лютого у районі Новоекономічного (окупована частина Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога», – зазначили у Генштабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, кажуть у штабі.

Російська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



