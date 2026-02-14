Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» і 112 дронами – Повітряні сили

У ніч проти 14 лютого сили РФ атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Курської області, а також 112 ударними дронами, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що Росія запускала безпілотники з наступних напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, окуповані Донецьк і Гвардійське, Крим.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях», – йдеться у повідомленні військових.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.