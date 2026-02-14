Сили РФ атакували дронами Одесу: загинула жінка, пошкоджений будинок – влада

У ніч проти 14 лютого російські військові атакували Одесу дронами, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«В Одесі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено дах одноповерхового житлового будинку. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, унаслідок атаки загинула жінка. Співчуття рідним та близьким. Вибуховою хвилею також пошкоджено скління поруч розташованих надвірних споруд», – зазначив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.