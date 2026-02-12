Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського НПЗ в Ухти – за 1750 кілометрів від кордону

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод в Росії, який розташований за 1750 кілометрів від державного кордону України.

За попередньою інформацією штабу, після ураження виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу.

У Генштабі зауважують, що це підприємство компанії «Лукойл», яке здійснює переробку нафти з річним обсягом близько 4,2 млн тонн, задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії.



Масштаби завданих збитків уточнюються, додають у штабі.

У російському місті Ухта в Республіці Комі після атаки безпілотників 12 лютого сталася пожежа на нафтопереробному заводі. Про це повідомили місцеві та українські моніторингові телеграм-канали, опублікувавши відео. Влада також підтвердила інформацію про удар українських безпілотників. Постраждалих немає.

За попередньою інформацією, під ударом був нафтопереробний завод «Лукойл-Ухтанефтепереробка».



Як пише «Медіазона», жителі міста скаржилися, що під час атаки не скрізь у місті працювали сирени. За даними телеграм-каналів SHOT та «Обережно, новини», в Ухті розпочали евакуацію відвідувачів із ТЦ «Ярмарок» та частини освітніх закладів.



За даними українського каналу Exilenova+, при атаці на Ухтинський НПЗ було використано безпілотники АН-196 «Лютій», при цьому було уражено установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти. Офіційно про пошкодження заводу не повідомлялося.

У Міноборони РФ заявили, що з 8:00 до 12:00 за місцевим часом було нібито перехоплено та знищено 13 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема 9 – над територією Республіки Комі. Протягом ночі, за даними російського відомства, нібито було знешкоджено 106 БпЛА.

Республіка Комі розташована на відстані понад 1500 км від кордонів України. У серпні минулого року вона вперше зазнала атаки безпілотників – метою тоді був той же НПЗ в Ухті.