Сили оборони уразили арсенал у Волгоградській області Росії ракетою «Фламінго» – Генштаб ЗСУ

Українські війська вночі завдали ударів по низці російських об’єктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 12 лютого.

Зокрема, командування звітує про удар по арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Котлубані, Волгоградська область.

«Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 «Фламінго», – йдеться в повідомленні.

Штаб зафіксував потужні вибухи на території об’єкту з вторинною детонацією, масштаби збитків уточнюються.

Влада Волгоградської області повідомила вранці 12 лютого про пожежу на території об’єкту Міноборони РФ поблизу Котлубані внаслідок «ракетної атаки». Постраждалих немає, жителів населеного пункту евакуюють.





Також Генштаб повідомляє про ураження виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем «Мічуринський завод Прогрес», задіяного в забезпеченні армії РФ, у Мічурінську Тамбовської області. Попередньо, відомо про пожежу на території заводу.

Крім того, за зведенням, ЗСУ уразили склади боєприпасів у районах Терпіння та Розівки на окупованому Запоріжжі.

«Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження 11 лютого нафтопереробного заводу «Волгоградський» у Волгоградській області РФ пошкоджено основну установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, пошкоджено елементи АВТ-3 та інфраструктурні об’єкти на території. На інших об’єктах, зокрема вторинної переробки, знижено навантаження або відбулась зупинка», – уточнює штаб.

Командування уточнює втрати Росії та масштаби завданих збитків.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Влада Тамбовської області та Мічурінська повідомила про пошкодження внаслідок атаки.

Читайте також: Генштаб ЗСУ заявив про ураження російського складу боєприпасів та пункту управління сил РФ

Міноборони РФ заявило про збиття 106 українських дронів протягом ночі над низкою областей, в тому числі Тамбовською та Волгоградською.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



