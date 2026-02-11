Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Волгоградській області РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу у Волгоградській області РФ та низки російських складів.

Як повідомляє штаб у телеграмі, у ніч на 11 лютого було уражено нафтопереробний завод «Волгоградський», який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії, на території об’єкта зафіксовано пожежу.

Масштаби збитків уточнюються.

Генштаб ЗСУ також повідомив про низку уражень на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму біля населеного пункту Лобанове було уражено склад пально-мастильних матеріалів противника, на ТОТ Запорізької області біля Балочки – склад матеріально-технічного забезпечення, а біля Любимівка під удар потрапив район зосередження військової техніки російських загарбників.

У штабі наголошують, що підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по важливих об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ «у рамках системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора».

Раніше у Волгоградській області Росії заявили про атаку безпілотників вночі проти 11 лютого. Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив про «займання на території заводу на півдні Волгограду». За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російський телеграм-канал Astra на основі кадрів очевидців дійшов висновку, що горить нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Красноармійському районі Волгограда. Про удар по НПЗ також повідомляли українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».