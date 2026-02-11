Росія: у Волгограді загорівся завод після атаки дронів – ймовірно, це НПЗ «Лукойл»

Волгоградська область Росії зазнала атаки безпілотників вночі проти 11 лютого, повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров вранці середи.

Він, зокрема, заявив про пошкодження житлового будинку у Волжському, а також «займання на території заводу на півдні Волгограду». За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російський телеграм-канал Astra на основі кадрів очевидців дійшов висновку, що горить нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Красноармійському районі Волгограда. Про удар по НПЗ також повідомляють українські моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.





Також телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на дані супутникової зйомки пише, що спалах зафіксовано в районі встановлення «ЭЛОУ АВТ-1» – комплексу первинної переробки нафти потужністю 6 мільйонів тонн на рік.

Українське командування наразі не коментувало повідомлення. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» зупиняв роботу внаслідок атаки українських безпілотників у листопаді 2025 року.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







