Російські НПЗ готуються відновити експорт бензину – ЗМІ

Великі російські нафтопереробні заводи готуються поновити з лютого експорт бензину. Про це повідомляє російське економічне видання «Коммерсант» із посиланням на джерела в галузі. Видання зазначає, що очікування на зняття ембарго на експорт бензину вже відбилися на біржових цінах, які перейшли до зростання.

Зокрема, НПЗ у місті Кіріші Ленінградської області наступного місяця планує відвантажити 111 тисяч тонн через балтійський порт Усть-Луга, а весь можливий експорт у лютому-березні оцінюється у 700–900 тисяч тонн на місяць.

Наразі експорт бензину з Росії заборонений до кінця лютого. Обмеження були запроваджені у вересні 2025 року. Як стверджує «Коммерсант», міністерство енергетики внесло днями до уряду проєкт постанови про скасування заборони вже з лютого.

Скасування ембарго може, крім іншого, свідчити про те, що російські НПЗ відновлюються після атак українських безпілотників, які спричинили зупинення виробництва або порушення роботи на низці підприємств.

Повідомлення про можливе зняття обмежень на закордонні постачання вже вплинули на біржові котирування. Вартість марки АІ-92 на Петербурзькій біржі 19–28 січня зросла на 5,9%, зазначає видання.