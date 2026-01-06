У РФ повідомляють про пожежу на нафтобазі в Липецькій області після удару дронів

У Липецькій області Росії безпілотники атакували Усманську нафтобазу, там сталася пожежа, пише російське видання Astra, яке проаналізувало відео очевидців із місця події.

У ніч проти 6 грудня жителі Усмані Липецької області РФ повідомляли про вибухи і пожежу. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що після падіння безпілотника почалася пожежа на промисловому об’єкті в Усманському окрузі. При цьому, що це за об’єкт – він не уточнив.

Російські телеграм-канали також повідомили про нічну атаку дронів в Пензі, Ярославлі, Ленінградській області, Твері й Стерлітамаку в Башкортостані, де розташований нафтохімічний завод, який вже зазнавав ударів раніше.

Українські військові ситуацію поки що не коментували.

У Міноборони Росії заявили, що за ніч нібито перехопили 129 українських дронів над 21 регіоном Росії й окупованим Кримом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».