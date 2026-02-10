Генштаб ЗСУ заявив про ураження ремонтного підрозділу сил РФ та навчального центру БпЛА

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження ремонтного підрозділу сил РФ, навчального центру БпЛА, пункт управління та місця зосередження противника.

Як повідомляє прессцентр штабу, у ніч на 10 лютого на тимчасово окупованій території Донецької області в районі населеного пункту Ялт уражено російський ремонтний підрозділ.



На ТОТ Запорізької області – в районі населеного пункту Комиш-Зоря – було уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів, а в районі населеного пункту Високе (ТОТ Запорізької області) уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру «Рубікон», зазначають у штабі.

«Вчора на території Курської області рф, в районі н.п. Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника. На ТОТ Донецької області, в районі Федорівки, уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога», – йдеться у повідомленні.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Російська сторона цих заяв наразі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



