Координаційний штаб: сили РФ погрожують рідним українських військовополонених задля реєстрації Starlink

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про випадки погроз з боку сил РФ до рідних українських військовополонених задля реєстрації Starlink.

«Вкотре ворог розцінює близьких та рідних полонених українців як ресурс для маніпуляцій…Зафіксовані випадки погроз та вимоги офіційно реєструвати на себе термінали Starlink. Потім ця техніка має бути використана проти України та українців», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в штабі.

У Координаційному штабі наголосили, що співпраця з російським агресором є надзвичайно небезпечною, а офіційна реєстрація російського терміналу дозволяє легко ідентифікувати того, хто це зробив.

«Ворог використовує вразливість родин. До долі українців їм байдуже: це для них одноразовий ресурс. У разі, якщо термінал застосовується для керування дронами, які руйнують інфраструктуру, забирають життя факт реєстрації терміналу громадянином України є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності», – додають в штабі, закликаючи у випадку отримання пропозицій чи погроз з вимогою реєструвати Starlink на себе чи будь-яким іншим шантажем з боку агресора без зволікань звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних структур.

У січні український експерт з безпілотної авіації Павло Кащук раніше повідомив, що Росія почала серійно інтегрувати термінали супутникового зв’язку Starlink у свої ударні дрони «Шахед», «Гербера», «БМ35» і «Молния». Також це підтвердив і Федоров на заході «Армія дронів – 2025».

Міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що Міністерство оборони співпрацює з американською компанією SpaceX через використання зв’язку Starlink для роботи російських дронів і «уже вирішує проблему».

1 лютого генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи, вжиті його компанією для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, схоже, «дали результат».

Згодом про те, що в російської армії на фронті припинив працювати «Старлінк» повідомили російські так звані військкори. Вони писали про великий збій супутникового інтернету після домовленості України і SpaceX про блокування незареєстрованих терміналів. Крім цього, припинив працювати супутниковий інтернет в окупованих містах, де ним користувалися через відсутність зв’язку, повідомляв проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії.





