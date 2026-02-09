Генштаб ЗСУ заявив про ураження російського складу боєприпасів та пункту управління сил РФ

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження російського складу боєприпасів та пункту управління противника.

Як повідомляє у телеграмі штаб, у ніч на 9 лютого біля міста Суджа Курської області РФ уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника, а також на тимчасово окупованій території Херсонської області – в Новоолексіївці – уражено російський склад боєприпасів.

Крім того, Генштаб за результатами попередніх уражень, зокрема складу БпЛА біля Ростов-на-Дону Ростовської області РФ, підтвердив знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними українського штабу, було знищено близько шести тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще кілька контейнерів із безпілотниками.

Російська сторона цих заяв наразі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



