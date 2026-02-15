Військові звітують про збиття 55 російських дронів із 85, влучання на 12 локаціях

У ніч проти 15 лютого сили РФ атакували Україну 83 ударним дроном з п’яти напрямків, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, армія РФ атакувала Україну 83 ударними дронами типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерове, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – окупований Крим. Близько 50 із них – «Шахеди», уточнили в ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 55 ворожих дронів типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання 25 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Читайте також: У Києві та Дніпрі зросла кількість поранених через нічну російську атаку

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



