Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Влада: сили РФ масовано атакували Одещину, є пошкодження

Наслідки ударів сил РФ по Одесі, 13 лютого 2026 року
Наслідки ударів сил РФ по Одесі, 13 лютого 2026 року

Вночі сили РФ масовано атакували Одещину ударними безпілотниками, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

«Більшість ворожих цілей збили сили ППО, проте внаслідок влучання та падіння уламків є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури», – повідомив місцевий чиновник.

За його словами, в Одеському районі пошкоджено закинуту одноповерхову будівлю, адміністративні обʼєкти залізничної станції, а також повторним ударом пошкоджено залізничну цистерну з розливом та згорянням палива.

«Пожежі оперативно ліквідовані. Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила», – підсумував Кіпер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакоюгеноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.


Форум

XS
SM
MD
LG