Шмигаль: прогнозується похолодання, всі служби в стані підвищеної готовності

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації – про це він повідомив 14 лютого.

Він вказав на «позитивну динаміку» в енергетиці завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та потеплінню. Зокрема, в Києві сьогодні протягом дня діяли графіки до двох черг, у Київській області діють мінімальні черги.

«Водночас маємо обʼєктивно оцінювати ситуацію. Попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою. Тому всі служби працюють у стані підвищеної готовності», – сказав міністр.

За словами Шмигаля, окремий акцент влада робить на розвитку розподіленої газової генерації для покриття дефіциту. За добу на Київщині, за його даними, додали ще 9 мегаватт. Він назвав реалізацію цих проєктів критично важливою для стійкості енерговузла столиці.

«Також сьогодні вдалось домовитися про поставку трьох силових трансформаторів з Німеччини. Ще низка партнерів оголосили про наміри внести додаткові 13 мільйонів євро внесків до Фонду підтримки енергетики», – додав він, подякувавши партнерам за допомогу.

12 лютого вночі війська РФ били балістикою по обʼєктах інфраструктури Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. У Києві через цю атаку ще 2 600 будинків залишилися без опалення. За словами мера, це багатоповерхівки в Деснянському, Дніпровському, Печерському та Соломʼянському районах.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



