Після атак РФ на Одещині понад 130 тисяч абонентів залишаються без електропостачання – премʼєрка

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про складну ситуацію після нічних російських атак в Одеській та Миколаївській областях, а також в Києві та Дніпропетровській області після обстрілів 12 лютого.

«У столиці над відновленням електропостачання у столиці працює більше 60 бригад, також тривають відновлювальні роботи для повернення тепла. На Одещині енергетики працюють над заживленням понад 130 тисяч абонентів, які опинилися без електропостачання. Уже підключені обʼєкти критичної інфраструктури», – написала вона у телеграмі після наради щодо стабілізації енергопостачання по всій Україні.

Також премʼєрка зауважила, що наступного тижня в країні очікуються морози.

«Ремонтні бригади роблять все можливе, щоб прискорити ремонти на всіх енергообʼєктах. Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів. За потреби розгортатимуться додаткові пункти незламності і генератори великої потужності», – повідомила Свириденко.

Внаслідок російської атаки на Одеську область вночі 13 лютого загинула людина, шестеро постраждали. За даними місцевої влади, метою удару були обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. Після ударів РФ у Одеському районі виникли перебої з постачанням електрики.

Компанія ДТЕК заявила про руйнівні ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси.

«Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», – повідомив ДТЕК.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.