«Укренерго» повідомляє про знеструмлення в шести областях через російські атаки

Російська армія продовжила цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України протягом попередньої доби, повідомляє оператор «Укренерго» 13 лютого.

«Внаслідок цього – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», – заявляє компанія.

У більшості регіонів України тривають графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для споживачів. В окремих областях, зазначає оператор, вимушено тривають аварійні знеструмлення.

Читайте також: Сили РФ другий день поспіль атакують Херсонську ТЕЦ – «Нафтогаз»

«Укренерго» фіксує зниження споживання електроенергії: його рівень вранці п’ятниці був на 3,9% нижчим, ніж в цей час напередодні. Зниження спричинило відчутне потепління в більшості регіонів України, додає оператор.

Компанія ДТЕК раніше повідомила, що російська армія вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеси. За її даними, руйнування «надзвичайно серйозні», ремонт потребуватиме тривалого часу.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



