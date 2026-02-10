Зеленський назвав області, де найскладніша ситуація з електропостачанням

На Сумщині, Харківщині та Полтавщині зараз є найскладніша ситуація з електропостачанням, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою», – написав він після наради по ситуації в енергетиці.

Зеленський заявив, що Повітряні сили ЗСУ мають діяти теж значно оперативніше, щоб «наростити можливості захисту» Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від російських дронів.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що внаслідок російських обстрілів на ранок вівторка є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.

Вранці 10 лютого обласна влада та компанія ДТЕК повідомили про удар Росії по об’єкту енергетики на Одещині, який спричинив знеструмлення в трьох громадах області.

Читайте також: Україна вистояла, незважаючи на удари армії Росії по енергетиці. А морози відступлять

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



